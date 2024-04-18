Председатель СНТ, устраивавший бунт, призвал курганцев эвакуироваться

19 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Председатель СНТ «Тюльпан» призвал горожан покидать затопляемые дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Председатель тонущего СНТ «Тюльпан» Эдуард Шестаков, который устраивал бунт и отказывался покидать садоводство, призвал курганцев срочно эвакуироваться из опасных зон. Видеообращение опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Врио председателя СНТ „Тюльпан“ Эдуард Шестаков, испытав на себе все проблемы срочной эвакуации, призывает жителей не надеяться на свои силы и заранее эвакуироваться из зон подтопления и затопления», — говорится в сообщении. Он призвал горожан не предпринимать самим никаких действий и не рассчитывать на свои силы, обманываясь ложными надеждами. Ранее URA.RU писало, что курганским силовикам пришлось подавлять бунт в тонущем садоводстве, откуда не хотели эвакуироваться. Председателя СНТ, работающего в РЖД, пришлось уговаривать 40 полицейским и десяткам спасателей. Также в кооператив экстренно выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, чтобы уговаривать жителей СНТ эвакуироваться. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель тонущего СНТ «Тюльпан» Эдуард Шестаков, который устраивал бунт и отказывался покидать садоводство, призвал курганцев срочно эвакуироваться из опасных зон. Видеообращение опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Врио председателя СНТ „Тюльпан“ Эдуард Шестаков, испытав на себе все проблемы срочной эвакуации, призывает жителей не надеяться на свои силы и заранее эвакуироваться из зон подтопления и затопления», — говорится в сообщении. Он призвал горожан не предпринимать самим никаких действий и не рассчитывать на свои силы, обманываясь ложными надеждами. Ранее URA.RU писало, что курганским силовикам пришлось подавлять бунт в тонущем садоводстве, откуда не хотели эвакуироваться. Председателя СНТ, работающего в РЖД, пришлось уговаривать 40 полицейским и десяткам спасателей. Также в кооператив экстренно выезжали замгубернатора Курганской области Станислав Носков и главный федеральный инспектор региона Артем Пушкин, чтобы уговаривать жителей СНТ эвакуироваться. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции.