Появилось расписание полетов из Челябинска в Минск

19 апреля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Улететь в Минск можно будет по вторникам Фото: Илья Московец © URA.RU Опубликовано расписание авиарейса между Челябинском и Минском в Беларуси. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полеты будут совершаться с частотой раз в неделю. «Стартует полетная программа из Челябинска в Минск с 21 мая до конца летнего сезона. Установлена частота полетов один раз в неделю по вторникам», — заявили в аэропорту. Рейсы будут выполняться на воздушном судне SSJ 100. Отправление из Челябинска по местному времени назначено на 13 часов 30 минут с прибытием в Минск в 15 часов. Обратный вылет из Минска запланирован на 16 часов с прибытием обратно в Челябинск в 21 час 10 минут. Длительность полета составит около трех с половиной часов. О начале полетов губернатор региона Алексей Текслер договорился с представителями белорусских властей осенью 2023 года. В апреле стало известно о запуске самолетов. Перевозчиком, добившимся права на получение бюджетных субсидий, выбрана авиакомпания Red Wings. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликовано расписание авиарейса между Челябинском и Минском в Беларуси. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полеты будут совершаться с частотой раз в неделю. «Стартует полетная программа из Челябинска в Минск с 21 мая до конца летнего сезона. Установлена частота полетов один раз в неделю по вторникам», — заявили в аэропорту. Рейсы будут выполняться на воздушном судне SSJ 100. Отправление из Челябинска по местному времени назначено на 13 часов 30 минут с прибытием в Минск в 15 часов. Обратный вылет из Минска запланирован на 16 часов с прибытием обратно в Челябинск в 21 час 10 минут. Длительность полета составит около трех с половиной часов. О начале полетов губернатор региона Алексей Текслер договорился с представителями белорусских властей осенью 2023 года. В апреле стало известно о запуске самолетов. Перевозчиком, добившимся права на получение бюджетных субсидий, выбрана авиакомпания Red Wings.