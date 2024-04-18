18 апреля 2024

Появилось расписание полетов из Челябинска в Минск

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
Улететь в Минск можно будет по вторникам Фото:

Опубликовано расписание авиарейса между Челябинском и Минском в Беларуси. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полеты будут совершаться с частотой раз в неделю.

«Стартует полетная программа из Челябинска в Минск с 21 мая до конца летнего сезона. Установлена частота полетов один раз в неделю по вторникам», — заявили в аэропорту.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне SSJ 100. Отправление из Челябинска по местному времени назначено на 13 часов 30 минут с прибытием в Минск в 15 часов. Обратный вылет из Минска запланирован на 16 часов с прибытием обратно в Челябинск в 21 час 10 минут. Длительность полета составит около трех с половиной часов.

О начале полетов губернатор региона Алексей Текслер договорился с представителями белорусских властей осенью 2023 года. В апреле стало известно о запуске самолетов. Перевозчиком, добившимся права на получение бюджетных субсидий, выбрана авиакомпания Red Wings.

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Опубликовано расписание авиарейса между Челябинском и Минском в Беларуси. Как сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полеты будут совершаться с частотой раз в неделю. «Стартует полетная программа из Челябинска в Минск с 21 мая до конца летнего сезона. Установлена частота полетов один раз в неделю по вторникам», — заявили в аэропорту. Рейсы будут выполняться на воздушном судне SSJ 100. Отправление из Челябинска по местному времени назначено на 13 часов 30 минут с прибытием в Минск в 15 часов. Обратный вылет из Минска запланирован на 16 часов с прибытием обратно в Челябинск в 21 час 10 минут. Длительность полета составит около трех с половиной часов. О начале полетов губернатор региона Алексей Текслер договорился с представителями белорусских властей осенью 2023 года. В апреле стало известно о запуске самолетов. Перевозчиком, добившимся права на получение бюджетных субсидий, выбрана авиакомпания Red Wings.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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