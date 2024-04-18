Якутские дорожники заинтересовались работой весогабаритных пунктов в ЯНАО

19 апреля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В ЯНАО работает девять АПВГК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пункты весогабаритного контроля, установленные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа заинтересовали дорожных чиновников из Якутии. Об этом рассказала начальник отдела весового контроля ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Наталья Хожай. «Автоматические пункты весогабаритного контроля являются новшеством для региона. Наш опыт привлек внимание коллег из Якутии, которые в марте посетили Ямал, посмотрели как работает система и выразили желание использовать полученный опыт на своих дорогах», — приводит слова Хожай сайт правительства ЯНАО. В штатном режиме АПВГК на Ямале заработали с января. За время работы пунктов удалось выявить 43 тысячи нарушений, что на 38% меньше, чем за период работы в тестовом режиме. Системы контроля веса большегрузов до конца года установят на дорогах Правохеттинский — Надым и Лабытнанги — Харп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пункты весогабаритного контроля, установленные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа заинтересовали дорожных чиновников из Якутии. Об этом рассказала начальник отдела весового контроля ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Наталья Хожай. «Автоматические пункты весогабаритного контроля являются новшеством для региона. Наш опыт привлек внимание коллег из Якутии, которые в марте посетили Ямал, посмотрели как работает система и выразили желание использовать полученный опыт на своих дорогах», — приводит слова Хожай сайт правительства ЯНАО. В штатном режиме АПВГК на Ямале заработали с января. За время работы пунктов удалось выявить 43 тысячи нарушений, что на 38% меньше, чем за период работы в тестовом режиме. Системы контроля веса большегрузов до конца года установят на дорогах Правохеттинский — Надым и Лабытнанги — Харп.