Командир разбившегося Ту-22М3 спас экипаж ценой собственной жизни

Mash: командир разбившегося Ту-22М3 принудительно катапультировал подчиненных

19 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Командир Ту-22М3 оставался в кабине при крушении, чтобы не допустить разрушений на земле (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. В итоге мужчина погиб. Хронологию произошедшего описал telegram-канал Mash. «Первый — командир экипажа, он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. А сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — говорится в посте. Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. При этом угрозы для жизни еще двоих летчиков нет. О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность. Разрушений на земле в результате крушения нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. В итоге мужчина погиб. Хронологию произошедшего описал telegram-канал Mash. «Первый — командир экипажа, он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. А сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — говорится в посте. Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. При этом угрозы для жизни еще двоих летчиков нет. О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность. Разрушений на земле в результате крушения нет.