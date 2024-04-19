Командир разбившегося Ту-22М3 спас экипаж ценой собственной жизни

Mash: командир разбившегося Ту-22М3 принудительно катапультировал подчиненных
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Командир Ту-22М3 оставался в кабине при крушении, чтобы не допустить разрушений на земле (архивное фото) Фото:

Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. В итоге мужчина погиб. Хронологию произошедшего описал telegram-канал Mash.

«Первый — командир экипажа, он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. А сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — говорится в посте. Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. При этом угрозы для жизни еще двоих летчиков нет.

О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность. Разрушений на земле в результате крушения нет.

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Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, а сам остался в кабине, чтобы увести самолет от жилых домов. В итоге мужчина погиб. Хронологию произошедшего описал telegram-канал Mash. «Первый — командир экипажа, он принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. А сам остался в кабине и до последнего уводил бомбардировщик от жилых построек», — говорится в посте. Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. При этом угрозы для жизни еще двоих летчиков нет. О крушении самолета 19 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность. Разрушений на земле в результате крушения нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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