Лавров обратился к президенту Молдавии

Лавров: Запад ведет борьбу не за Украину, а против РФ

19 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров напомнил Майе Санду (на фото) слова Жозепа Борреля Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД России Сергей Лавров обратился к президенту Молдавии Майе Санду, напоминая о заявлениях высокопоставленных европейских чиновников относительно конфликта на Украине. По его словам, Запад ведет борьбу не за Украину, а против России. «Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить заявления [главы Евродипломатии Жозепа] Борреля», — заявил Лавров в беседе с журналистами. Трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik. Лавров напомнил заявление Борреля, что необходимо продолжать конфликт на Украине. Он также отметил слова украинского президента Владимира Зеленского, что Запад воюет не за Украину, а против РФ. Глава МИД РФ выразил надежду, чтобы прозрение наступило у стран, которые Запад продолжает «окучивать». Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, отсутствие поддержки ВСУ со стороны западных стран приведет к расколу между США и Европой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к президенту Молдавии Майе Санду, напоминая о заявлениях высокопоставленных европейских чиновников относительно конфликта на Украине. По его словам, Запад ведет борьбу не за Украину, а против России. «Всем госпожам Санду, всем тем, кто хочет Армению увести куда-то, надо напомнить заявления [главы Евродипломатии Жозепа] Борреля», — заявил Лавров в беседе с журналистами. Трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik. Лавров напомнил заявление Борреля, что необходимо продолжать конфликт на Украине. Он также отметил слова украинского президента Владимира Зеленского, что Запад воюет не за Украину, а против РФ. Глава МИД РФ выразил надежду, чтобы прозрение наступило у стран, которые Запад продолжает «окучивать». Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Запад виноват в начале российской спецоперации. По его словам, отсутствие поддержки ВСУ со стороны западных стран приведет к расколу между США и Европой.