Школа Екатеринбурга заявила о давлении родителя, который слил видео в СМИ

19 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

По мнению школы, родитель мальчика хотел не защитить другого ребенка, а запятнать репутацию педагогов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе № 19 Екатеринбурга объяснили инцидент между преподавателем младших классов и учеником, вызвавший общественный резонанс. Видео было снято полтора года назад, и прокуратура не нашла в действиях учителя ничего противозаконного. В СМИ же кадры запустил один из родителей, чтобы испортить школе репутацию, говорится в ответе от имени директора учреждения, который поступил в URA.RU. «Видео относится к событиям 12 октября 2022 года, когда педагогу школы пришлось принять меры для предотвращения начавшейся между учениками драки. Благодаря действиям учителя драка была остановлена. Ученик, спровоцировавший драку, начал снимать на видео момент, когда учитель успокаивала другого ученика», — прокомментировала директор школы Светлана Белова. В тот же период все родители поддержали педагога. Однако спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, родитель ребенка, который снял видео, пожаловался в прокуратуру. Была проведена проверка, но оснований для привлечения педагога к ответственности никто не нашел. «Законный представитель ученика, записавшего это видео, решил использовать его в целях давления на педагога и администрацию школы. Он не преследовал цели защищать права несовершеннолетнего, показанного в видео», — уверены в школе. С такой же целью, по мнению представителей учреждения, видео было слито в СМИ и ввело общественность в заблуждение относительно актуальности ситуации. «Она была разрешена более полутора лет назад, законные представители ребенка, показанные в видео, считают действия педагога обоснованными и соразмерными. Использование этого видео имеет целью нанести ущерб репутации учебного заведения», — заключила директор. Ранее общественный резонанс вызвало видео, на котором учитель начальных классов в резкой форме успокаивает школьника. Его мама объясняла URA.RU, что не винит ни в чем педагога и считает ее доброй и чуткой наставницей своего сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе № 19 Екатеринбурга объяснили инцидент между преподавателем младших классов и учеником, вызвавший общественный резонанс. Видео было снято полтора года назад, и прокуратура не нашла в действиях учителя ничего противозаконного. В СМИ же кадры запустил один из родителей, чтобы испортить школе репутацию, говорится в ответе от имени директора учреждения, который поступил в URA.RU. «Видео относится к событиям 12 октября 2022 года, когда педагогу школы пришлось принять меры для предотвращения начавшейся между учениками драки. Благодаря действиям учителя драка была остановлена. Ученик, спровоцировавший драку, начал снимать на видео момент, когда учитель успокаивала другого ученика», — прокомментировала директор школы Светлана Белова. В тот же период все родители поддержали педагога. Однако спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, родитель ребенка, который снял видео, пожаловался в прокуратуру. Была проведена проверка, но оснований для привлечения педагога к ответственности никто не нашел. «Законный представитель ученика, записавшего это видео, решил использовать его в целях давления на педагога и администрацию школы. Он не преследовал цели защищать права несовершеннолетнего, показанного в видео», — уверены в школе. С такой же целью, по мнению представителей учреждения, видео было слито в СМИ и ввело общественность в заблуждение относительно актуальности ситуации. «Она была разрешена более полутора лет назад, законные представители ребенка, показанные в видео, считают действия педагога обоснованными и соразмерными. Использование этого видео имеет целью нанести ущерб репутации учебного заведения», — заключила директор. Ранее общественный резонанс вызвало видео, на котором учитель начальных классов в резкой форме успокаивает школьника. Его мама объясняла URA.RU, что не винит ни в чем педагога и считает ее доброй и чуткой наставницей своего сына.