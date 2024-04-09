За обвиненного в насилии учителя из Екатеринбурга вступилась мать «жертвы». Видео

09 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Фото Натальи Лапуцкой размещено на аллее легенд екатеринбургского образования Фото: Илья Московец © URA.RU Мама мальчика, которого в резкой форме пыталась успокоить учительница школы №19 Наталья Лапуцкая, заступилась за педагога. Екатеринбурженка назвала преподавателя очень доброй и рассказала URA.RU о событиях, которые послужили предпосылкой ситуации, попавшей на видео. «Наталья Владимировна учитель номер один. Она очень добрая, мне кажется, она мухи не обидит. К ней в нашей школе всегда очереди, когда идет запись в первый класс. Сейчас все переживают, что, не дай Бог, ее уволят!» — рассказала женщина. Новость по теме В Екатеринбурге учитель, таскавшая ребенка по классу, попала на аллею легенд. Фото По ее словам, все случившееся было результатом провокации другого ученика. Этот ребенок, говорит родительница, манипулировал другими детьми, провоцировал их на эмоции, доводил до истерики, а потом якобы все снимал на телефон. В тот день у этого мальчика произошла драка с сыном собеседницы. «Этот мальчик, как обычно, убежал и стал все снимать. А мой сын никак не мог успокоиться, он уже был в истерике, пытался и дальше на того бросаться. Вот Наталья Владимировна и пыталась его успокоить, разнять их. Она не била моего сына, не таскала, просто пыталась посадить на стул. Представляете, какая там была ситуация? Надо же было ее как-то решить!» — говорит женщина. Сама она кадры с участием сына впервые увидела в СМИ и была шокирована. Но не действиями педагога — их мама не считает предосудительными, а тем, что ситуация, которая, казалось бы, уже осталась позади, вновь дала о себе знать. «После очередной драки, но уже не с моим сыном, того ребенка перевели в другой класс, и сразу в нашем классе наступили тишь да гладь, все стало идеально. Мы с сыном прошли психологов, чтобы научиться сдерживать эмоции, не реагировать на провокации. Казалось, все наладилось, и вот вдруг о том случае вспомнили. Мой сын сейчас переживает, что подвел тогда своим поведением Наталью Владимировну, весь класс боится, что ее могут уволить», — поделилась женщина. Ранее появилось видео, на котором учитель начальных классов Наталья Лапуцкая пытается достаточно резко успокоить школьника. Один из собеседников URA.RU счел поведение педагога недопустимым. В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что конфликт является давним, и в свое время был решен. «В данный момент родители возмущены данным старым видеороликом в сети, встают на защиту педагога», — отметили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама мальчика, которого в резкой форме пыталась успокоить учительница школы №19 Наталья Лапуцкая, заступилась за педагога. Екатеринбурженка назвала преподавателя очень доброй и рассказала URA.RU о событиях, которые послужили предпосылкой ситуации, попавшей на видео. «Наталья Владимировна учитель номер один. Она очень добрая, мне кажется, она мухи не обидит. К ней в нашей школе всегда очереди, когда идет запись в первый класс. Сейчас все переживают, что, не дай Бог, ее уволят!» — рассказала женщина. По ее словам, все случившееся было результатом провокации другого ученика. Этот ребенок, говорит родительница, манипулировал другими детьми, провоцировал их на эмоции, доводил до истерики, а потом якобы все снимал на телефон. В тот день у этого мальчика произошла драка с сыном собеседницы. «Этот мальчик, как обычно, убежал и стал все снимать. А мой сын никак не мог успокоиться, он уже был в истерике, пытался и дальше на того бросаться. Вот Наталья Владимировна и пыталась его успокоить, разнять их. Она не била моего сына, не таскала, просто пыталась посадить на стул. Представляете, какая там была ситуация? Надо же было ее как-то решить!» — говорит женщина. Сама она кадры с участием сына впервые увидела в СМИ и была шокирована. Но не действиями педагога — их мама не считает предосудительными, а тем, что ситуация, которая, казалось бы, уже осталась позади, вновь дала о себе знать. «После очередной драки, но уже не с моим сыном, того ребенка перевели в другой класс, и сразу в нашем классе наступили тишь да гладь, все стало идеально. Мы с сыном прошли психологов, чтобы научиться сдерживать эмоции, не реагировать на провокации. Казалось, все наладилось, и вот вдруг о том случае вспомнили. Мой сын сейчас переживает, что подвел тогда своим поведением Наталью Владимировну, весь класс боится, что ее могут уволить», — поделилась женщина. Ранее появилось видео, на котором учитель начальных классов Наталья Лапуцкая пытается достаточно резко успокоить школьника. Один из собеседников URA.RU счел поведение педагога недопустимым. В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что конфликт является давним, и в свое время был решен. «В данный момент родители возмущены данным старым видеороликом в сети, встают на защиту педагога», — отметили в мэрии.