Мама мальчика, которого в резкой форме пыталась успокоить учительница школы №19 Наталья Лапуцкая, заступилась за педагога. Екатеринбурженка назвала преподавателя очень доброй и рассказала URA.RU о событиях, которые послужили предпосылкой ситуации, попавшей на видео.
«Наталья Владимировна учитель номер один. Она очень добрая, мне кажется, она мухи не обидит. К ней в нашей школе всегда очереди, когда идет запись в первый класс. Сейчас все переживают, что, не дай Бог, ее уволят!» — рассказала женщина.
По ее словам, все случившееся было результатом провокации другого ученика. Этот ребенок, говорит родительница, манипулировал другими детьми, провоцировал их на эмоции, доводил до истерики, а потом якобы все снимал на телефон. В тот день у этого мальчика произошла драка с сыном собеседницы.
«Этот мальчик, как обычно, убежал и стал все снимать. А мой сын никак не мог успокоиться, он уже был в истерике, пытался и дальше на того бросаться. Вот Наталья Владимировна и пыталась его успокоить, разнять их. Она не била моего сына, не таскала, просто пыталась посадить на стул. Представляете, какая там была ситуация? Надо же было ее как-то решить!» — говорит женщина.
Сама она кадры с участием сына впервые увидела в СМИ и была шокирована. Но не действиями педагога — их мама не считает предосудительными, а тем, что ситуация, которая, казалось бы, уже осталась позади, вновь дала о себе знать.
«После очередной драки, но уже не с моим сыном, того ребенка перевели в другой класс, и сразу в нашем классе наступили тишь да гладь, все стало идеально. Мы с сыном прошли психологов, чтобы научиться сдерживать эмоции, не реагировать на провокации. Казалось, все наладилось, и вот вдруг о том случае вспомнили. Мой сын сейчас переживает, что подвел тогда своим поведением Наталью Владимировну, весь класс боится, что ее могут уволить», — поделилась женщина.
Ранее появилось видео, на котором учитель начальных классов Наталья Лапуцкая пытается достаточно резко успокоить школьника. Один из собеседников URA.RU счел поведение педагога недопустимым. В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что конфликт является давним, и в свое время был решен. «В данный момент родители возмущены данным старым видеороликом в сети, встают на защиту педагога», — отметили в мэрии.
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