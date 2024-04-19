Ректора Института Пушкина уволили из-за экзаменов для мигрантов: что известно о скандале

Ректора института им. Пушкина уволили из-за скандала с тестами для мигрантов

19 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Наталья Трухановская выступала за ужесточение правил экзаменационного процесса Фото: Илья Московец © URA.RU Минобрнауки РФ объявило об увольнении Натальи Трухановской с поста ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. URA.RU расскажет подробнее, что известно о скандале — в материале. Увольнение В Минобрнауки сообщили, что ректор Института русского языка имени Пушкина была уволен из-за выявленных нарушений в процессе организации и проведения экзаменов. Недостатки касались экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. «Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Минообрнауки подчеркнуло, что Трухановская была уволена приказом ведомства в полном соответствии с нормами трудового законодательства. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ. Реакция Трухановской Трухановская заявила, что не получала уведомления о своем увольнении. Она выразила удивление в беседе с «Известиями» по поводу информации об ее отстранении от должности. «Меня никто не уведомлял, я, в принципе, впервые слышу, что есть приказ о моем увольнении», — сообщила Трухановская. Она добавила, что с воскресенья она находится на больничном. Трухановская также подняла вопрос о проблемах в нормативной базе, связанных с тестированием мигрантов, и указала на отсутствие адекватных механизмов контроля за экзаменационным процессом. Она упомянула, что предложения, направленные в Минобрнауки, оставались без внимания. Комментарии заместителя министра образования и науки Константина Могилевского по поводу увольнения Трухановская нашла неубедительными и запросила информацию о текущей ответственности за деятельность института. Скандал Информация об отстранении Трухановской с должности ректора Института русского языка имени Пушкина появилась после совещания министра образования и науки Валерия Фалькова с ректорами, на котором были озвучены требования усилить контроль за экзаменационным процессом. На встрече 18 апреля министр настаивал на повышении качества экзаменов по русскому языку как иностранному и другим дисциплинам, а также на исключении коммерческих партнеров из процедуры выдачи сертификатов мигрантам. За два дня до этого совещания Рособрнадзор выразил претензии к пяти вузам, включая Институт русского языка имени Пушкина, за нарушения в проведении экзаменов. Им вынесли предостережения о «недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России». Ранее, 8 апреля, в Москве задержали пять человек, в том числе сотрудников Института им. Пушкина. По информации газеты «Коммерсантъ», они продавали сертификаты мигрантам по 5,9 тысяч рублей. Трухановская, в свою очередь, выступала за ужесточение правил экзаменационного процесса и борьбу с коррупцией при сдаче мигрантами языковых экзаменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобрнауки РФ объявило об увольнении Натальи Трухановской с поста ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина. Официальной причиной отстранения от должности стали проблемы с контролем за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. URA.RU расскажет подробнее, что известно о скандале — в материале. В Минобрнауки сообщили, что ректор Института русского языка имени Пушкина была уволен из-за выявленных нарушений в процессе организации и проведения экзаменов. Недостатки касались экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. «Смена ректора вуза обусловлена обнаруженными фактами ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Минообрнауки подчеркнуло, что Трухановская была уволена приказом ведомства в полном соответствии с нормами трудового законодательства. Новым ректором стал Никита Гусев. Ранее он был проректором в МГУ. Трухановская заявила, что не получала уведомления о своем увольнении. Она выразила удивление в беседе с «Известиями» по поводу информации об ее отстранении от должности. «Меня никто не уведомлял, я, в принципе, впервые слышу, что есть приказ о моем увольнении», — сообщила Трухановская. Она добавила, что с воскресенья она находится на больничном. Трухановская также подняла вопрос о проблемах в нормативной базе, связанных с тестированием мигрантов, и указала на отсутствие адекватных механизмов контроля за экзаменационным процессом. Она упомянула, что предложения, направленные в Минобрнауки, оставались без внимания. Комментарии заместителя министра образования и науки Константина Могилевского по поводу увольнения Трухановская нашла неубедительными и запросила информацию о текущей ответственности за деятельность института. Информация об отстранении Трухановской с должности ректора Института русского языка имени Пушкина появилась после совещания министра образования и науки Валерия Фалькова с ректорами, на котором были озвучены требования усилить контроль за экзаменационным процессом. На встрече 18 апреля министр настаивал на повышении качества экзаменов по русскому языку как иностранному и другим дисциплинам, а также на исключении коммерческих партнеров из процедуры выдачи сертификатов мигрантам. За два дня до этого совещания Рособрнадзор выразил претензии к пяти вузам, включая Институт русского языка имени Пушкина, за нарушения в проведении экзаменов. Им вынесли предостережения о «недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России». Ранее, 8 апреля, в Москве задержали пять человек, в том числе сотрудников Института им. Пушкина. По информации газеты «Коммерсантъ», они продавали сертификаты мигрантам по 5,9 тысяч рублей. Трухановская, в свою очередь, выступала за ужесточение правил экзаменационного процесса и борьбу с коррупцией при сдаче мигрантами языковых экзаменов.