В ямальский порт Сабетта зайдет каботажное судно из Архангельска

Каботажное судно из Архангельска зайдет в ямальский порт Сабетта 23 июля

19 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Планируемая дата захода к морскому порту Сабетта — 23 июля (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Севморпути включен ямальский порт Сабетта. Первый рейс перевозчика ФГУП «Атомфлот» запланирован с 14 июля по 22 сентября. Планируемая дата захода в морской порт Сабетта — 23 июля, следует из расписания, размещенного на сайте «Атомфлот». Первый субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути в 2024 году запланирован с 14 июля по 22 сентября. Судно выйдет из порта Архангельска. Планируемая дата захода к морскому порту Сабетта — 23 июля, сообщает источник. В маршруте рейса также — порты Корсаков, Восточный порт, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Певек. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области уточняют, что маршрут может быть скорректирован в части добавления или изменения ротации портов. «Льготные тарифы будут определены в мае после проведения отбора судоходных компаний на перевозку груза», — говорится в релизе, размещенном на сайте министерства. Ранее экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Видео опубликовали в telegram-канале «Ямал — Арктика». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Севморпути включен ямальский порт Сабетта. Первый рейс перевозчика ФГУП «Атомфлот» запланирован с 14 июля по 22 сентября. Планируемая дата захода в морской порт Сабетта — 23 июля, следует из расписания, размещенного на сайте «Атомфлот». Первый субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути в 2024 году запланирован с 14 июля по 22 сентября. Судно выйдет из порта Архангельска. Планируемая дата захода к морскому порту Сабетта — 23 июля, сообщает источник. В маршруте рейса также — порты Корсаков, Восточный порт, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Певек. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области уточняют, что маршрут может быть скорректирован в части добавления или изменения ротации портов. «Льготные тарифы будут определены в мае после проведения отбора судоходных компаний на перевозку груза», — говорится в релизе, размещенном на сайте министерства. Ранее экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном. Видео опубликовали в telegram-канале «Ямал — Арктика».