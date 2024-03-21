21 марта 2024

Экипаж атомохода «Ямал» опубликовал видео с белыми медведями

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый медведь Челябинск, белый медведь, полярный медведь
Скорее всего, медведи ждали, появится ли в воде нерпа Фото:

Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном, сообщает telegram-канал «Ямал — Арктика».

«В объектив [камеры] экипажа атомохода „Ямал“, державшего путь на порт Сабетта, попали сразу два белых медведя. Белые медведи решили не терять канал, который образовался за ледоколом. Скорее всего, ждали, появится ли в воде нерпа. А экипаж пожелал мишкам удачной охоты», — пишут авторы, опубликовавшие видеоролик.

Ранее URA.RU сообщало, что медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе.

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Экипаж атомохода «Ямал», державшего путь на порт Сабетта, заснял на камеру двух белых медведей, последовавших за водным каналом, оставленным во льдах судном, сообщает telegram-канал «Ямал — Арктика». «В объектив [камеры] экипажа атомохода „Ямал“, державшего путь на порт Сабетта, попали сразу два белых медведя. Белые медведи решили не терять канал, который образовался за ледоколом. Скорее всего, ждали, появится ли в воде нерпа. А экипаж пожелал мишкам удачной охоты», — пишут авторы, опубликовавшие видеоролик. Ранее URA.RU сообщало, что медведи в ЯНАО начали пробуждаться после зимней спячки. Первого в этом году зверя заметили в Надымском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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