«Нас выжили»: курганцев обещали спасти от потопа, но замуровали глиной. Фото, видео

Дом на обрыве Тобола в Кургане засыпали двухметровой насыпью

19 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

В Кургане дом на берегу Тобола замуровали горой глины Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители дома на обрыве Тобола в микрорайоне Шевелевка, который засыпали двухметровой горой из глины, заявляют, что власти Кургана их обманули со строительством дамбы. Изначально между их жильем и водой обещали сделать насыпь для защиты, но потом неожиданно замуровали и отрезали путь спасения дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами жильцы. «Прежде, чем нас засыпать, приезжала госпожа [временно исполняющая полномочия главы Кургана] Анастасия Аргышева. Сказала, что дамба пройдет прямо по нашему двору. С ее распоряжения все постройки у нас сломали. Она конкретно настаивала на этом. Но вечером все засыпали. Мы утром встали, дамба уже пошла вокруг нашего дома. Спасибо ей большое за это…» — рассказала жительница дома. Статья по теме «Рухнет в любой момент»: старый дом в Кургане засыпали глиной Жители частного дома по улице 6-я Больничная, 3 признались корреспонденту, что в администрации города им не предлагали никакой помощи. После того, как их замуровали стеной глины, их приютила теща, которая живет в многоэтажке недалеко от избушки. Они стараются регулярно следить за своим жилищем, когда выходят выгуливать собаку. Приходят посмотреть уровень воды и проверяют сохранность имущества. Многие горожане, приходящие на набережную, поражаются засыпанным домом. Некоторые считают, что из этого опасного места уже давно нужно было съехать. Конфликт между жильцами и мэрией длится уже давно. Чиновники пытаются их переселить, чтобы снести старый дом, а они отказываются от предложений. По словам хозяев, власти готовы дать им миллион рублей, но им этой суммы недостаточно для покупки нового жилья. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы получить комментарий по теме. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что добровольцы сутками следят за дамбой на набережной Кургана. Одно из слабых мест находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. С резким ростом воды в реке Тобол насыпь на берегу дополнительно укрепили мешками и сделали гидроизоляцию. Такие же работы провели на насыпи, которой окружили частный домик. От воды до замурованного жилища остались считанные метры. По словам жильцов дома, насыпную дамбу обещали сделать прямо через двор их дома Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Но потом дом засыпали двухметровой стеной вокруг, отрезав пути для спасения жилища от большой воды Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Позднее домик замуровали еще больше — насыпь укрепили десятками мешков с глиной Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома на обрыве Тобола в микрорайоне Шевелевка, который засыпали двухметровой горой из глины, заявляют, что власти Кургана их обманули со строительством дамбы. Изначально между их жильем и водой обещали сделать насыпь для защиты, но потом неожиданно замуровали и отрезали путь спасения дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами жильцы. «Прежде, чем нас засыпать, приезжала госпожа [временно исполняющая полномочия главы Кургана] Анастасия Аргышева. Сказала, что дамба пройдет прямо по нашему двору. С ее распоряжения все постройки у нас сломали. Она конкретно настаивала на этом. Но вечером все засыпали. Мы утром встали, дамба уже пошла вокруг нашего дома. Спасибо ей большое за это…» — рассказала жительница дома. Жители частного дома по улице 6-я Больничная, 3 признались корреспонденту, что в администрации города им не предлагали никакой помощи. После того, как их замуровали стеной глины, их приютила теща, которая живет в многоэтажке недалеко от избушки. Они стараются регулярно следить за своим жилищем, когда выходят выгуливать собаку. Приходят посмотреть уровень воды и проверяют сохранность имущества. Многие горожане, приходящие на набережную, поражаются засыпанным домом. Некоторые считают, что из этого опасного места уже давно нужно было съехать. Конфликт между жильцами и мэрией длится уже давно. Чиновники пытаются их переселить, чтобы снести старый дом, а они отказываются от предложений. По словам хозяев, власти готовы дать им миллион рублей, но им этой суммы недостаточно для покупки нового жилья. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы получить комментарий по теме. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что добровольцы сутками следят за дамбой на набережной Кургана. Одно из слабых мест находится в микрорайоне Шевелевка — рядом с незаконной высоткой и замурованной глиной старой избушкой. С резким ростом воды в реке Тобол насыпь на берегу дополнительно укрепили мешками и сделали гидроизоляцию. Такие же работы провели на насыпи, которой окружили частный домик. От воды до замурованного жилища остались считанные метры.