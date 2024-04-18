В Кургане дом на обрыве засыпали мешками с глиной, чтобы спасти город от воды. Фото, видео

18 апреля 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

С ростом воды в Тоболе избушку на обрыве еще больше замуровали, чтобы защитить город от потопа Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане дом на обрыве набережной в микрорайоне Шевелевка засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от наводнения. До этого старую избушку, стоящую в одном из слабых мест дамбы, замуровали двухметровой стеной песка. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На набережной в микрорайоне Шевелевка дополнительно укрепили насыпную дамбу. Сверху положили мешки с глиной и сделали гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Такие же работы провели с насыпью, которой засыпали старый домик на обрыве. В Кургане готовятся, что в этом месте может зайти вода, потому что избушка стоит в низине — одном из слабых мест дамбы», — передает корреспондент. Статья по теме «Смотрящие за Тоболом»: курганцы днем и ночью следят за дамбой В этом месте вода уже подошла к берегу примерно на 1-1,5 метра. Домик и Тобол на обрыве разделяет лишь остатки старого забора, деревянный туалет и душевая кабинка. Работники обесточили избушки и следят за уровнем воды на дамбе. Добровольцы круглосуточно стерегут набережную. Рядом выгружены еще десятки мешков с глиной, чтобы в случае необходимости усилить укрепление. По последним данным уровень реки в Тоболе уже превысил 10 метров. В микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка уже в срочном порядке пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города. Идет эвакуация жителей, все силы брошены на дополнительную защиту укрепления. Ранее URA.RU писало, что на берегу Тобола засыпали глиной избушку, чтобы спасти элитный микрорайон. Местные жители опасаются, что дом может рухнуть в любой момент, если будет большая волна воды. Также беспокойство горожан вызывает и незаконно построенная высотка, которая также стоит почти на обрыве и ей может грозить обрушение. На набережной Тобола дополнительно укрепляют дамбу Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Насыпь в микрорайоне Шевелевка обложили мешками с глиной и полиэтиленовой пленкой Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Домик на обрыве, замурованный двухметровой насыпью, также укрепили мешками Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Воде до берега домика на обрыве осталось 1-1,5 метра Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Избушку отключили от электричества, чтобы не произошло замыканий Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане дом на обрыве набережной в микрорайоне Шевелевка засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от наводнения. До этого старую избушку, стоящую в одном из слабых мест дамбы, замуровали двухметровой стеной песка. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На набережной в микрорайоне Шевелевка дополнительно укрепили насыпную дамбу. Сверху положили мешки с глиной и сделали гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки. Такие же работы провели с насыпью, которой засыпали старый домик на обрыве. В Кургане готовятся, что в этом месте может зайти вода, потому что избушка стоит в низине — одном из слабых мест дамбы», — передает корреспондент. В этом месте вода уже подошла к берегу примерно на 1-1,5 метра. Домик и Тобол на обрыве разделяет лишь остатки старого забора, деревянный туалет и душевая кабинка. Работники обесточили избушки и следят за уровнем воды на дамбе. Добровольцы круглосуточно стерегут набережную. Рядом выгружены еще десятки мешков с глиной, чтобы в случае необходимости усилить укрепление. По последним данным уровень реки в Тоболе уже превысил 10 метров. В микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка уже в срочном порядке пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города. Идет эвакуация жителей, все силы брошены на дополнительную защиту укрепления. Ранее URA.RU писало, что на берегу Тобола засыпали глиной избушку, чтобы спасти элитный микрорайон. Местные жители опасаются, что дом может рухнуть в любой момент, если будет большая волна воды. Также беспокойство горожан вызывает и незаконно построенная высотка, которая также стоит почти на обрыве и ей может грозить обрушение.