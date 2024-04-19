В Ишиме из-за паводка ограничили энергоснабжение

В семи микрорайонах Ишима (Тюменская область) отключают электроэнергию. Об глава города Ишима Федор Шишкин сообщил в своем telegtam-канале.
«С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится на следующих объектах электроэнергетики: СНТ „Швейник“, СНТ „Заречье — 2“, СНТ „Машиностроитель 2“, СНТ „Машиностроитель 1“, СНТ „Ишимсельмаш 1“, СНТ „Коммунальник“, территория аэродрома Ишим (Южный)», — указано в сообщении.
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В семи микрорайонах Ишима (Тюменская область) отключают электроэнергию. Об глава города Ишима Федор Шишкин сообщил в своем telegtam-канале. «С 15 часов 19 апреля 2024 года в Ишиме вводится ограничение режима потребления электрической энергии при чрезвычайной ситуации. Отключение электроэнергии вводится на следующих объектах электроэнергетики: СНТ „Швейник“, СНТ „Заречье — 2“, СНТ „Машиностроитель 2“, СНТ „Машиностроитель 1“, СНТ „Ишимсельмаш 1“, СНТ „Коммунальник“, территория аэродрома Ишим (Южный)», — указано в сообщении. Меры введены из-за повышения паводковых вод. Когда будет сняты ограничения — не сообщается. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области проходит массовое отключение электричества из-за паводка.