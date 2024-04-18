В аэропорту Салехарда Superjet вернули на стоянку перед самым вылетом

Самолет не смог вылететь в Москву (архивное фото)
В аэропорту Салехарда самолет Superjet авиакомпании «Ямал» не смог вылететь в Москву по причине технических неполадок. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident».
«При занятии исполнительного старта возврат воздушного судна на стоянку для перезагрузки компьютера. Условия погоды хорошие, температура -12. Самолет SU95/M, RA-89073, рейс LLM131 «Салехард-Москва (Шереметьево)», — сообщили в Aviaincident.
Ранее URA.RU сообщало о задержке на сутки вахтового рейса Новый Уренгой — Тюмень. Вылет был перенесен по решению авиакомпании.
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