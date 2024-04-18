18 апреля 2024

В аэропорту Салехарда Superjet вернули на стоянку перед самым вылетом

В Салехарде задержали самолет до Москвы из-за перезагрузки бортового компьютера
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Самолет не смог вылететь в Москву (архивное фото) Фото:

В аэропорту Салехарда самолет Superjet авиакомпании «Ямал» не смог вылететь в Москву по причине технических неполадок. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident».

«При занятии исполнительного старта возврат воздушного судна на стоянку для перезагрузки компьютера. Условия погоды хорошие, температура -12. Самолет SU95/M, RA-89073, рейс LLM131 «Салехард-Москва (Шереметьево)», — сообщили в Aviaincident.

Ранее URA.RU сообщало о задержке на сутки вахтового рейса Новый Уренгой — Тюмень. Вылет был перенесен по решению авиакомпании.

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В аэропорту Салехарда самолет Superjet авиакомпании «Ямал» не смог вылететь в Москву по причине технических неполадок. Об этом рассказали в telegram-канале «Aviaincident». «При занятии исполнительного старта возврат воздушного судна на стоянку для перезагрузки компьютера. Условия погоды хорошие, температура -12. Самолет SU95/M, RA-89073, рейс LLM131 «Салехард-Москва (Шереметьево)», — сообщили в Aviaincident. Ранее URA.RU сообщало о задержке на сутки вахтового рейса Новый Уренгой — Тюмень. Вылет был перенесен по решению авиакомпании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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