Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина записала приглашение на фестиваль «Российская креативная неделя — Урал». Первая леди региона поделилась видео в своих соцсетях.
«Форум „Российская креативная неделя“. Событие федерального масштаба! Приглашаю всех, кто связан с творчеством, кто хочет и готов монетизировать свой интеллектуальный труд», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жена губернатора подчеркнула, что на форуме также пройдут дискуссии на тему семейного бизнеса. Они приурочены к Году семьи, уточнила она.
Посетить форум призвал челябинцев и губернатор. Он сообщил, что событие такого масштаба на Урале проводится впервые. Одним из спикеров станет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сообщив о том, что выступит на форуме, актер заявил о гордости за родной город.
Форум-фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. URA.RU подготовило афишу событий и тем, которые будут представлены на мероприятии.
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