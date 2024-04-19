Жена губернатора Текслера пригласила челябинцев на Российскую креативную неделю. Видео

19 апреля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер призвала челябинцев присоединиться к дискуссиям на форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина записала приглашение на фестиваль «Российская креативная неделя — Урал». Первая леди региона поделилась видео в своих соцсетях. «Форум „Российская креативная неделя“. Событие федерального масштаба! Приглашаю всех, кто связан с творчеством, кто хочет и готов монетизировать свой интеллектуальный труд», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жена губернатора подчеркнула, что на форуме также пройдут дискуссии на тему семейного бизнеса. Они приурочены к Году семьи, уточнила она. Посетить форум призвал челябинцев и губернатор. Он сообщил, что событие такого масштаба на Урале проводится впервые. Одним из спикеров станет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сообщив о том, что выступит на форуме, актер заявил о гордости за родной город. Форум-фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. URA.RU подготовило афишу событий и тем, которые будут представлены на мероприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина записала приглашение на фестиваль «Российская креативная неделя — Урал». Первая леди региона поделилась видео в своих соцсетях. «Форум „Российская креативная неделя“. Событие федерального масштаба! Приглашаю всех, кто связан с творчеством, кто хочет и готов монетизировать свой интеллектуальный труд», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жена губернатора подчеркнула, что на форуме также пройдут дискуссии на тему семейного бизнеса. Они приурочены к Году семьи, уточнила она. Посетить форум призвал челябинцев и губернатор. Он сообщил, что событие такого масштаба на Урале проводится впервые. Одним из спикеров станет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сообщив о том, что выступит на форуме, актер заявил о гордости за родной город. Форум-фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. URA.RU подготовило афишу событий и тем, которые будут представлены на мероприятии.