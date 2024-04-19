Жена губернатора Текслера пригласила челябинцев на Российскую креативную неделю. Видео

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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, топ, текслер ирина
Ирина Текслер призвала челябинцев присоединиться к дискуссиям на форуме Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина записала приглашение на фестиваль «Российская креативная неделя — Урал». Первая леди региона поделилась видео в своих соцсетях.

«Форум „Российская креативная неделя“. Событие федерального масштаба! Приглашаю всех, кто связан с творчеством, кто хочет и готов монетизировать свой интеллектуальный труд», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жена губернатора подчеркнула, что на форуме также пройдут дискуссии на тему семейного бизнеса. Они приурочены к Году семьи, уточнила она.

Посетить форум призвал челябинцев и губернатор. Он сообщил, что событие такого масштаба на Урале проводится впервые. Одним из спикеров станет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сообщив о том, что выступит на форуме, актер заявил о гордости за родной город.

Форум-фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. URA.RU подготовило афишу событий и тем, которые будут представлены на мероприятии.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина записала приглашение на фестиваль «Российская креативная неделя — Урал». Первая леди региона поделилась видео в своих соцсетях. «Форум „Российская креативная неделя“. Событие федерального масштаба! Приглашаю всех, кто связан с творчеством, кто хочет и готов монетизировать свой интеллектуальный труд», — сообщила Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жена губернатора подчеркнула, что на форуме также пройдут дискуссии на тему семейного бизнеса. Они приурочены к Году семьи, уточнила она. Посетить форум призвал челябинцев и губернатор. Он сообщил, что событие такого масштаба на Урале проводится впервые. Одним из спикеров станет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сообщив о том, что выступит на форуме, актер заявил о гордости за родной город. Форум-фестиваль «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. URA.RU подготовило афишу событий и тем, которые будут представлены на мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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