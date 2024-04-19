В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб человек

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и две единицы техники Фото:

В селе Чечкино (Тюменская область) при пожаре в частном доме погиб человек. Информацию об этом передает региональное МЧС.

«19 апреля 2024 года около 18 часов вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Чечкино Ярковского района. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек», — указано в сообщении МЧС.

К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и две единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются

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В селе Чечкино (Тюменская область) при пожаре в частном доме погиб человек. Информацию об этом передает региональное МЧС. «19 апреля 2024 года около 18 часов вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Чечкино Ярковского района. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия погиб один человек», — указано в сообщении МЧС. К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и две единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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