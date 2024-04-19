К спору мэрии Челябинска с дорожниками на 60 млн рублей привлекли банк ВТБ

20 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Суд привлек к спору мэрии Челябинска с дорожниками третью сторону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд региона принял решение привлечь в качестве третьего лица к судебному спору между мэрией Челябинска и компанией «Ойкумена» (Москва) по взысканию штрафа в 60 млн рублей банк ВТБ. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Иск к дорожникам от лица мэрии подал городской комитет дорожного хозяйства. «Комитет дорожного хозяйства города (КДХ) Челябинска обратился в суд с исковым заявлением к АО „Ойкумена“ о взыскании штрафа в связи с нарушением условий контракта в размере 60 млн 184 тысячи 534 рублей 24 копеек. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Банк ВТБ», — говорится в решении суда. После аномальных снегопадов перед Новым годом и в каникулы после них дворы и улицы Челябинска завалило снегом. Власти посчитали, что отвечать должны дорожники и выставили им штрафные счета на общую сумму в 246,7 млн рублей. С «Ойкумены» КДХ пытается взыскать по четырем искам — на 60,7 млн, на 9,7 млн, на 6,7 млн и на 60,2 млн рублей. Также выставлен штраф на 77,3 млн рублей к «ЭлектроСтрою» и на 24,7 млн рублей к компании «Союз автодор». Банк ВТБ привлекли к участию в споре, так на счетах банка находятся деньги, которые мэрия перечислила «Ойкумене». Как было указано на предыдущем заседании суда, формально они пока принадлежат банку. Мэрия перечислила их в качестве оплаты за исполнение годового контракта, который еще не завершен. По этой причине суд отказался накладывать по требованию властей на счета «Ойкумены» арест. Власти также требовали арестовать счета в банке ВТБ компаний «ЭлектроСтрой» и «Союз автодор», но суд отказался применить обеспечительные меры. URA.RU направляло запросы дорожным фирмам с просьбой прокомментировать суды с мэрией. Ответы на запросы не поступили. Мэр Челябинска Наталья Котова во время отчета перед депутатами гордумы заявила, что такие штрафы заставят дорожников работать лучше. URA.RU направило запрос в пресс-службу банка ВТБ, ответ на который будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд региона принял решение привлечь в качестве третьего лица к судебному спору между мэрией Челябинска и компанией «Ойкумена» (Москва) по взысканию штрафа в 60 млн рублей банк ВТБ. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Иск к дорожникам от лица мэрии подал городской комитет дорожного хозяйства. «Комитет дорожного хозяйства города (КДХ) Челябинска обратился в суд с исковым заявлением к АО „Ойкумена“ о взыскании штрафа в связи с нарушением условий контракта в размере 60 млн 184 тысячи 534 рублей 24 копеек. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Банк ВТБ», — говорится в решении суда. После аномальных снегопадов перед Новым годом и в каникулы после них дворы и улицы Челябинска завалило снегом. Власти посчитали, что отвечать должны дорожники и выставили им штрафные счета на общую сумму в 246,7 млн рублей. С «Ойкумены» КДХ пытается взыскать по четырем искам — на 60,7 млн, на 9,7 млн, на 6,7 млн и на 60,2 млн рублей. Также выставлен штраф на 77,3 млн рублей к «ЭлектроСтрою» и на 24,7 млн рублей к компании «Союз автодор». Банк ВТБ привлекли к участию в споре, так на счетах банка находятся деньги, которые мэрия перечислила «Ойкумене». Как было указано на предыдущем заседании суда, формально они пока принадлежат банку. Мэрия перечислила их в качестве оплаты за исполнение годового контракта, который еще не завершен. По этой причине суд отказался накладывать по требованию властей на счета «Ойкумены» арест. Власти также требовали арестовать счета в банке ВТБ компаний «ЭлектроСтрой» и «Союз автодор», но суд отказался применить обеспечительные меры. URA.RU направляло запросы дорожным фирмам с просьбой прокомментировать суды с мэрией. Ответы на запросы не поступили. Мэр Челябинска Наталья Котова во время отчета перед депутатами гордумы заявила, что такие штрафы заставят дорожников работать лучше. URA.RU направило запрос в пресс-службу банка ВТБ, ответ на который будет опубликован после получения.