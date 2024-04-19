«Коммерсант»: ректора Института русского языка уволили из-за партнеров вуза

Ректора Института русского языка уволили за незаконную легализацию иностранцев

20 апреля 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Ректора института отправили в отставку за фальшивые результаты экзаменов у партнеров учреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректора Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталью Трухановскую уволили с поста за то, что вуз выдавал доверенности на право подписания сертификатов о прохождении экзаменов и печать сотрудникам партнерских организаций. Те же в свою очередь способствовали незаконной легализации иностранцев в РФ. Об этом заявляет «Коммерсант». «Фактически вуз не контролировал деятельность этих [партнерских] организаций, и юридические лица самостоятельно находили экзаменаторов. В свою очередь, они заполняли экзаменационные листы за иностранных граждан в Красноярске и Норильске, в результате незаконную легализацию там получили 186 мигрантов», — пишет со ссылкой на собственные источники « Коммерсант ». Издание сообщает, что нарушения на площадке партнеров Института им. А. С. Пушкина, где экзаменовали иностранных граждан, выявили не только в Красноярской, но и Курганской и Ростовской областях. Так, по оценкам правоохранителей Ростовской области, преступная деятельность центра, который сотрудничал с Институтом русского языка, обеспечила незаконную легализацию более 3,5 тыс. мигрантов. Исполняющим обязанности ректора института им. А. С. Пушкина назначен Никита Гусев. URA.RU создало подробный материал о произошедшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ректора Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталью Трухановскую уволили с поста за то, что вуз выдавал доверенности на право подписания сертификатов о прохождении экзаменов и печать сотрудникам партнерских организаций. Те же в свою очередь способствовали незаконной легализации иностранцев в РФ. Об этом заявляет «Коммерсант». «Фактически вуз не контролировал деятельность этих [партнерских] организаций, и юридические лица самостоятельно находили экзаменаторов. В свою очередь, они заполняли экзаменационные листы за иностранных граждан в Красноярске и Норильске, в результате незаконную легализацию там получили 186 мигрантов», — пишет со ссылкой на собственные источники «Коммерсант». Издание сообщает, что нарушения на площадке партнеров Института им. А. С. Пушкина, где экзаменовали иностранных граждан, выявили не только в Красноярской, но и Курганской и Ростовской областях. Так, по оценкам правоохранителей Ростовской области, преступная деятельность центра, который сотрудничал с Институтом русского языка, обеспечила незаконную легализацию более 3,5 тыс. мигрантов. Исполняющим обязанности ректора института им. А. С. Пушкина назначен Никита Гусев. URA.RU создало подробный материал о произошедшем.