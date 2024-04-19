Уровень Тобола в Кургане не показывает динамику последние 10 часов

Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале.
«В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024».
По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.
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Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале. «В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.