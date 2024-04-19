Происшествия Уровень Тобола в Кургане не показывает динамику последние 10 часов 20 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 + Ранее уровень Тобола преодолел отметку в 10 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале. «В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале. «В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям