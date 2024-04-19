19 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане не показывает динамику последние 10 часов

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Ранее уровень Тобола преодолел отметку в 10 метров
Ранее уровень Тобола преодолел отметку в 10 метров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале.

«В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024».

По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.

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Уровень реки в Кургане к шести утра 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За последние 10 часа этот показатель не изменился, указано на областном геопортале. «В Кургане уровень Тобола на 6:00 — 1013 см. Данные по гибропосту в Барабе не обновляются с 20:00», — свидетельствует интерактивная карта «Паводок 2024». По мнению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сейчас на территории наблюдается пик паводка. После завершения опасного сезона правительство региона намерено заняться углублением русла и расчисткой Тобола. С другой информацией по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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