19 апреля 2024

На курганской трассе до Тюмени укрепят дамбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
Дамба будет укреплена и отсыпана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На трассе «Иртыш» в Курганской области планируется укрепление дамбы в сторону Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Подрядной организацией планируются мероприятия по укреплению дамбы на трассе „Иртыш“, подъезд к городу Тюмени. Планируется увеличить высотку дамбы, отсыпать грунт и засыпать примыкание. В это же время производится очистка проезжей части, выполняется мониторинг ситуации», — рассказали в пресс-службе.

В укреплении дамбы помогают ООО «Кизилдорстрой» и СК «Форвард», а также местные жители. На данный момент дорожное покрытие на федеральных трассах сухое и дополнительных ограничений для большегрузов не вводится.

Ранее в Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Челябинска и Тюмени. Запрет вводили из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Пик паводка, как сообщили в прогнозе МЧС, ожидается в ближайшие два-три дня. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На трассе «Иртыш» в Курганской области планируется укрепление дамбы в сторону Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Подрядной организацией планируются мероприятия по укреплению дамбы на трассе „Иртыш“, подъезд к городу Тюмени. Планируется увеличить высотку дамбы, отсыпать грунт и засыпать примыкание. В это же время производится очистка проезжей части, выполняется мониторинг ситуации», — рассказали в пресс-службе. В укреплении дамбы помогают ООО «Кизилдорстрой» и СК «Форвард», а также местные жители. На данный момент дорожное покрытие на федеральных трассах сухое и дополнительных ограничений для большегрузов не вводится. Ранее в Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Челябинска и Тюмени. Запрет вводили из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Пик паводка, как сообщили в прогнозе МЧС, ожидается в ближайшие два-три дня. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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