На курганской трассе до Тюмени укрепят дамбу

20 апреля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Дамба будет укреплена и отсыпана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На трассе «Иртыш» в Курганской области планируется укрепление дамбы в сторону Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Подрядной организацией планируются мероприятия по укреплению дамбы на трассе „Иртыш“, подъезд к городу Тюмени. Планируется увеличить высотку дамбы, отсыпать грунт и засыпать примыкание. В это же время производится очистка проезжей части, выполняется мониторинг ситуации», — рассказали в пресс-службе. В укреплении дамбы помогают ООО «Кизилдорстрой» и СК «Форвард», а также местные жители. На данный момент дорожное покрытие на федеральных трассах сухое и дополнительных ограничений для большегрузов не вводится. Ранее в Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Челябинска и Тюмени. Запрет вводили из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Пик паводка, как сообщили в прогнозе МЧС, ожидается в ближайшие два-три дня. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе «Иртыш» в Курганской области планируется укрепление дамбы в сторону Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Подрядной организацией планируются мероприятия по укреплению дамбы на трассе „Иртыш“, подъезд к городу Тюмени. Планируется увеличить высотку дамбы, отсыпать грунт и засыпать примыкание. В это же время производится очистка проезжей части, выполняется мониторинг ситуации», — рассказали в пресс-службе. В укреплении дамбы помогают ООО «Кизилдорстрой» и СК «Форвард», а также местные жители. На данный момент дорожное покрытие на федеральных трассах сухое и дополнительных ограничений для большегрузов не вводится. Ранее в Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Челябинска и Тюмени. Запрет вводили из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Пик паводка, как сообщили в прогнозе МЧС, ожидается в ближайшие два-три дня. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.