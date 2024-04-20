The New York Times раскритиковала WADA из-за российской фигуристки Валиевой

NYT: ответ WADA на скандал с Валиевой отличается от случая с пловцами КНР

20 апреля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Решение WADA по Камиле Валиевой отличается от аналогичного случая с пловцами из КНР, пишет NYT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой существенно отличается от аналогичного случая с китайскими пловцами. В случае с российской фигуристкой были приняты серьезные санкции, в то время как китайским пловцам не были назначены никакие меры воздействия после нарушения. Об этом пишет газета The New York Times. «То, как WADA отреагировало на допинговые скандалы, связанные с китайскими пловцами, резко контрастировало с тем, как оно действовало менее года спустя, столкнувшись с поразительно похожим эпизодом с Валиевой», — говорится в материале. Там добавили, что дело Валиевой произошло после того, как WADA было обвинено якобы в игнорировании доказательств систематического применения допинга в России в течение многих лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января наказал Камилу Валиеву четырьмя годами дисквалификации и лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Это произошло несмотря на ее статус «защищенного лица», передает Sport24 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой существенно отличается от аналогичного случая с китайскими пловцами. В случае с российской фигуристкой были приняты серьезные санкции, в то время как китайским пловцам не были назначены никакие меры воздействия после нарушения. Об этом пишет газета The New York Times. «То, как WADA отреагировало на допинговые скандалы, связанные с китайскими пловцами, резко контрастировало с тем, как оно действовало менее года спустя, столкнувшись с поразительно похожим эпизодом с Валиевой», — говорится в материале. Там добавили, что дело Валиевой произошло после того, как WADA было обвинено якобы в игнорировании доказательств систематического применения допинга в России в течение многих лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января наказал Камилу Валиеву четырьмя годами дисквалификации и лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Это произошло несмотря на ее статус «защищенного лица», передает Sport24.