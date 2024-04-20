The New York Times раскритиковала WADA из-за российской фигуристки Валиевой

NYT: ответ WADA на скандал с Валиевой отличается от случая с пловцами КНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Решение WADA по Камиле Валиевой отличается от аналогичного случая с пловцами из КНР, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой существенно отличается от аналогичного случая с китайскими пловцами. В случае с российской фигуристкой были приняты серьезные санкции, в то время как китайским пловцам не были назначены никакие меры воздействия после нарушения. Об этом пишет газета The New York Times.

«То, как WADA отреагировало на допинговые скандалы, связанные с китайскими пловцами, резко контрастировало с тем, как оно действовало менее года спустя, столкнувшись с поразительно похожим эпизодом с Валиевой», — говорится в материале. Там добавили, что дело Валиевой произошло после того, как WADA было обвинено якобы в игнорировании доказательств систематического применения допинга в России в течение многих лет.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января наказал Камилу Валиеву четырьмя годами дисквалификации и лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Это произошло несмотря на ее статус «защищенного лица», передает Sport24.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой существенно отличается от аналогичного случая с китайскими пловцами. В случае с российской фигуристкой были приняты серьезные санкции, в то время как китайским пловцам не были назначены никакие меры воздействия после нарушения. Об этом пишет газета The New York Times. «То, как WADA отреагировало на допинговые скандалы, связанные с китайскими пловцами, резко контрастировало с тем, как оно действовало менее года спустя, столкнувшись с поразительно похожим эпизодом с Валиевой», — говорится в материале. Там добавили, что дело Валиевой произошло после того, как WADA было обвинено якобы в игнорировании доказательств систематического применения допинга в России в течение многих лет. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января наказал Камилу Валиеву четырьмя годами дисквалификации и лишением медалей за нарушение антидопинговых правил. Это произошло несмотря на ее статус «защищенного лица», передает Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...