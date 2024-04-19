19 апреля 2024

В Кургане полицейские спасли от наводнения семью пенсионеров с пятью животными. Видео

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Шоссе Тюнина после затопления. Курган
Курганцев ночью спасли из зоны наводнения сотрудники ДПС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники ГИБДД в Кургане помогли эвакуироваться из затопленного паводком дома семье пенсионеров. Вместе с пожилыми людьми находились пять собак — все были спасены, сообщает УМВД региона.

«Автоинспекторы <…> поехали в сторону подтопленных территорий, чтобы организовать эвакуацию пожилой пары спасателями МЧС», — говорится в сообщении ведомства в паблике в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД вовремя оказали помощь в спасении пожилых людей и пяти собак.

Спасательные мероприятия были проведены в ночь на 17 апреля. К сотрудникам ГИБДД, находившимся в ночном дежурстве, обратился сын людей, оставшихся в зоне паводка. Пенсионеры пытались сами ночью эвакуироваться и вывезти животных. Дорожные полицейские связались с сотрудниками МЧС и доставили мужчину к месту, откуда спасатели отправились за людьми и животными. «В Госавтоинспекцию региона пришло письмо с благодарностью в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы г. Кургана», — сообщили в управлении МВД области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган спасатели на лодках эвакуировали из зоны наводнения мужчину с тремя собаками. Также из микрорайона Смолино пришлось из храма эвакуировать священнослужителя с иконами.

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Сотрудники ГИБДД в Кургане помогли эвакуироваться из затопленного паводком дома семье пенсионеров. Вместе с пожилыми людьми находились пять собак — все были спасены, сообщает УМВД региона. «Автоинспекторы <…> поехали в сторону подтопленных территорий, чтобы организовать эвакуацию пожилой пары спасателями МЧС», — говорится в сообщении ведомства в паблике в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД вовремя оказали помощь в спасении пожилых людей и пяти собак. Спасательные мероприятия были проведены в ночь на 17 апреля. К сотрудникам ГИБДД, находившимся в ночном дежурстве, обратился сын людей, оставшихся в зоне паводка. Пенсионеры пытались сами ночью эвакуироваться и вывезти животных. Дорожные полицейские связались с сотрудниками МЧС и доставили мужчину к месту, откуда спасатели отправились за людьми и животными. «В Госавтоинспекцию региона пришло письмо с благодарностью в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы г. Кургана», — сообщили в управлении МВД области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган спасатели на лодках эвакуировали из зоны наводнения мужчину с тремя собаками. Также из микрорайона Смолино пришлось из храма эвакуировать священнослужителя с иконами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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