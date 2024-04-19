В Кургане полицейские спасли от наводнения семью пенсионеров с пятью животными. Видео

20 апреля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Курганцев ночью спасли из зоны наводнения сотрудники ДПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники ГИБДД в Кургане помогли эвакуироваться из затопленного паводком дома семье пенсионеров. Вместе с пожилыми людьми находились пять собак — все были спасены, сообщает УМВД региона. «Автоинспекторы <…> поехали в сторону подтопленных территорий, чтобы организовать эвакуацию пожилой пары спасателями МЧС», — говорится в сообщении ведомства в паблике в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД вовремя оказали помощь в спасении пожилых людей и пяти собак. Спасательные мероприятия были проведены в ночь на 17 апреля. К сотрудникам ГИБДД, находившимся в ночном дежурстве, обратился сын людей, оставшихся в зоне паводка. Пенсионеры пытались сами ночью эвакуироваться и вывезти животных. Дорожные полицейские связались с сотрудниками МЧС и доставили мужчину к месту, откуда спасатели отправились за людьми и животными. «В Госавтоинспекцию региона пришло письмо с благодарностью в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы г. Кургана», — сообщили в управлении МВД области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган спасатели на лодках эвакуировали из зоны наводнения мужчину с тремя собаками. Также из микрорайона Смолино пришлось из храма эвакуировать священнослужителя с иконами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГИБДД в Кургане помогли эвакуироваться из затопленного паводком дома семье пенсионеров. Вместе с пожилыми людьми находились пять собак — все были спасены, сообщает УМВД региона. «Автоинспекторы <…> поехали в сторону подтопленных территорий, чтобы организовать эвакуацию пожилой пары спасателями МЧС», — говорится в сообщении ведомства в паблике в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД вовремя оказали помощь в спасении пожилых людей и пяти собак. Спасательные мероприятия были проведены в ночь на 17 апреля. К сотрудникам ГИБДД, находившимся в ночном дежурстве, обратился сын людей, оставшихся в зоне паводка. Пенсионеры пытались сами ночью эвакуироваться и вывезти животных. Дорожные полицейские связались с сотрудниками МЧС и доставили мужчину к месту, откуда спасатели отправились за людьми и животными. «В Госавтоинспекцию региона пришло письмо с благодарностью в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы г. Кургана», — сообщили в управлении МВД области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган спасатели на лодках эвакуировали из зоны наводнения мужчину с тремя собаками. Также из микрорайона Смолино пришлось из храма эвакуировать священнослужителя с иконами.