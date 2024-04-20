В Кетовском округе уровень реки Тобол возле деревни Санаторная в своем пиковом значении достиг 11 м 11 см. Об этом в соцсетях рассказал депутат облдумы Евгений Кафеев.
«Уровень воды стабилизировался и остается на прежнем уровне. За 12-ти часовой промежуток с 17.04.2024 с 18:00 до 6:00 18.04.2024 в населенных пунктах: <…> д. Санаторная 1111 см», — привел данные Кафеев на своей странице соцсети «ВКонтакте». Политик, проживающий в селе Кетово, находится на постоянной связи с администрацией округа и оперативно извещает земляков о состоянии паводка в своих соцсетях. В настоящее время уровень Тобола в южных населенных пунктах округа снижается.
Это одно из самых высоких значений паводка 2024 года в Курганской области. В деревне Санаторной находятся 25 домов и приусадебных участков, проживают 78 человек, из них 23 ребенка. Власти проводили превентивную эвакуацию. По состоянию на 20 апреля уровень воды в Санаторной понизился до 10 м 99 см.
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В Кетовском округе уровень реки Тобол возле деревни Санаторная в своем пиковом значении достиг 11 м 11 см. Об этом в соцсетях рассказал депутат облдумы Евгений Кафеев. «Уровень воды стабилизировался и остается на прежнем уровне. За 12-ти часовой промежуток с 17.04.2024 с 18:00 до 6:00 18.04.2024 в населенных пунктах: <…> д. Санаторная 1111 см», — привел данные Кафеев на своей странице соцсети «ВКонтакте». Политик, проживающий в селе Кетово, находится на постоянной связи с администрацией округа и оперативно извещает земляков о состоянии паводка в своих соцсетях. В настоящее время уровень Тобола в южных населенных пунктах округа снижается. Это одно из самых высоких значений паводка 2024 года в Курганской области. В деревне Санаторной находятся 25 домов и приусадебных участков, проживают 78 человек, из них 23 ребенка. Власти проводили превентивную эвакуацию. По состоянию на 20 апреля уровень воды в Санаторной понизился до 10 м 99 см. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кетово из-за резкого роста уровня воды эвакуировали жильцов десятков улиц. В настоящее время Тобол продолжает расти возле деревни Белый Яр Кетовского округа. Об этом и других событиях паводка-2024 в Кургане и области читайте в нашей онлайн-трансляции.