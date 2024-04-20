За сутки в Курганской области затопило десятки домов

20 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

По данным МЧС на 20 апреля, количество затопленных домов в регионе составило 1989 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области МЧС России обнародовало статистику по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, 20 апреля вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. При этом количество затопленных домов увеличилось на 48 единиц. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На территории Курганской области подтопленными остаются в 29 населенных пунктах: 1989 жилых домов, 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. Уровень воды в реке Тобол составил 1013 см», — сообщили в МЧС. По их данным, 19 апреля число затопленных жилых домов составляло 1941, а количество дач, ушедших под воду, остается неизменным. В министерстве отмечают, что в Кетовском округе продолжается повышение уровня воды, а река Тобол движется в сторону Белозерского округа. Сотрудники ведомства оповещают население о необходимости эвакуации, проводят берегоукрепительные работы и наблюдают за состоянием дамбы в районе Вороновки. Положительная динамика по паводку наблюдается в двух населенных пунктах: в Звериноголовском и Куртамышском округах. Там от воды освободили два жилых дома и приусадебных участка. Ранее МЧС сообщало, что в Кургане пик паводка ожидается в ближайшие два-три дня. Отмечалось, что в Кетовском округе уровень реки Тобол возле деревни Санаторная в своем пиковом значении достиг 11 метров. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России обнародовало статистику по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, 20 апреля вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. При этом количество затопленных домов увеличилось на 48 единиц. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На территории Курганской области подтопленными остаются в 29 населенных пунктах: 1989 жилых домов, 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. Уровень воды в реке Тобол составил 1013 см», — сообщили в МЧС. По их данным, 19 апреля число затопленных жилых домов составляло 1941, а количество дач, ушедших под воду, остается неизменным. В министерстве отмечают, что в Кетовском округе продолжается повышение уровня воды, а река Тобол движется в сторону Белозерского округа. Сотрудники ведомства оповещают население о необходимости эвакуации, проводят берегоукрепительные работы и наблюдают за состоянием дамбы в районе Вороновки. Положительная динамика по паводку наблюдается в двух населенных пунктах: в Звериноголовском и Куртамышском округах. Там от воды освободили два жилых дома и приусадебных участка. Ранее МЧС сообщало, что в Кургане пик паводка ожидается в ближайшие два-три дня. Отмечалось, что в Кетовском округе уровень реки Тобол возле деревни Санаторная в своем пиковом значении достиг 11 метров. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.