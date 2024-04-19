Происшествия Губернатор Моор приехал в зону затопления Ишимского района 20 апреля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Александр Моор пообщался с жителями и успокоил их Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в затопленный поселок Плодопитомник Ишимского района. В соцсети глава региона сообщил, что три многоквартирных дома в поселке могут пострадать от паводка. «Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление», — сообщил Моор в своем telegram-канале. В настоящее время волонтеры и сотрудники МЧС мешками с песком укрепляют защиту зданий. Глава региона пообщался с жителями и постарался их успокоить, добавив, что ситуация находится под контролем. В поселке размыло временную насыпь, но дамба осталась цела. Жители были своевременно вывезены, сейчас завершается эвакуация. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. На утро 20 апреля 2024 года он составил 911 метров, превысив критическую отметку на 61 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в затопленный поселок Плодопитомник Ишимского района. В соцсети глава региона сообщил, что три многоквартирных дома в поселке могут пострадать от паводка. «Нахожусь в поселке Плодопитомник. Вода очень быстро прибывает. Есть три многоквартирных дома, которым грозит подтопление», — сообщил Моор в своем telegram-канале. В настоящее время волонтеры и сотрудники МЧС мешками с песком укрепляют защиту зданий. Глава региона пообщался с жителями и постарался их успокоить, добавив, что ситуация находится под контролем. В поселке размыло временную насыпь, но дамба осталась цела. Жители были своевременно вывезены, сейчас завершается эвакуация. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. На утро 20 апреля 2024 года он составил 911 метров, превысив критическую отметку на 61 сантиметр. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям