Курганцев, которые хотят проверить свои затопленные дома, не пускают на дамбу. Видео

20 апреля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Курганцы недовольны запретом на посещение дамб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Рядом с Кировским мостом в Кургане собираются жители, которые хотят посмотреть на свои затопленные дома. Однако их не пускают чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Среди жителей есть недовольные запрет на посещение дамбы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Одна из жительниц Кургана, чья дача оказалась затоплена, хотела попасть на дамбу, чтобы посмотреть на свой затопленный дом. Полицейские ее не пустили, сославшись на запрет посещать дамбу. Женщина была недовольна и заявила, что имеет право узнать обстановку», — передает корреспондент URA.RU. Женщина была не единственной, кто хотел попасть на дамбу. Однако сотрудники полиции никого не пропускают. Сейчас они планируют натянуть запрещающую ленту, чтобы никто не подходил к дамбе. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков уже выступал с обращением к горожанам. Он просил не гулять по набережной и дамбам, так как это небезопасно и мешает рабочим. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Кургану. На момент публикации ответа получить не удалось. Также не удалось получить комментарий от пресс-службы администрации Кургана. Ранее возле Кировского моста, где подтопило дом, начиналась эвакуация жителей. На месте работали полицейские и сотрудники мэрии. Все главные новости, связанные с крупнейшим наводнением в Курганской области, — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядом с Кировским мостом в Кургане собираются жители, которые хотят посмотреть на свои затопленные дома. Однако их не пускают чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Среди жителей есть недовольные запрет на посещение дамбы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Одна из жительниц Кургана, чья дача оказалась затоплена, хотела попасть на дамбу, чтобы посмотреть на свой затопленный дом. Полицейские ее не пустили, сославшись на запрет посещать дамбу. Женщина была недовольна и заявила, что имеет право узнать обстановку», — передает корреспондент URA.RU. Женщина была не единственной, кто хотел попасть на дамбу. Однако сотрудники полиции никого не пропускают. Сейчас они планируют натянуть запрещающую ленту, чтобы никто не подходил к дамбе. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков уже выступал с обращением к горожанам. Он просил не гулять по набережной и дамбам, так как это небезопасно и мешает рабочим. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Кургану. На момент публикации ответа получить не удалось. Также не удалось получить комментарий от пресс-службы администрации Кургана. Ранее возле Кировского моста, где подтопило дом, начиналась эвакуация жителей. На месте работали полицейские и сотрудники мэрии. Все главные новости, связанные с крупнейшим наводнением в Курганской области, — в онлайн-трансляции URA.RU.