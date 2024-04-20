Подполье раскрыло цель российского удара по Южному

Целью удара армии России по Южному был Одесский припортовый завод. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передавая уточненные данные по атаке 19 апреля.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод — это впритык к Южному», — заявил Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова приводит РИА Новости. Он также показал агентству фотографию, на которой виден густой дым над побережьем реки.
Ранее ВС РФ ударили по Южному. Он находится в Одессе. По данным Лебедева, тогда был уничтожен ангар с водными беспилотниками.
В министерстве инфраструктуры Украины сообщили о поражении двух портовых терминалов. Там уточнили, что один из них принадлежит сингапурской компании «Дельта Вилмар».
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