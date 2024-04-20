Уровень воды в Тоболе в Кургане снизился на несколько сантиметров

Уровень воды составляет 1011 сантиметров
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился до отметки 1011 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 18:00: 1011 сантиметров», — сообщается на карте. Вода убыла на четыре сантиметра за два часа.
До этого вода в Тоболе вновь поднималась на два сантиметра. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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