Происшествия Уровень воды в Тоболе в Кургане снизился на несколько сантиметров 20 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 + Уровень воды составляет 1011 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился до отметки 1011 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 18:00: 1011 сантиметров», — сообщается на карте. Вода убыла на четыре сантиметра за два часа. До этого вода в Тоболе вновь поднималась на два сантиметра. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снизился до отметки 1011 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 18:00: 1011 сантиметров», — сообщается на карте. Вода убыла на четыре сантиметра за два часа. До этого вода в Тоболе вновь поднималась на два сантиметра. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям