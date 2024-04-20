Зеленский высказался о вводе войск Запада на Украину для войны с Россией

Зеленский: ввода войск западных стран на Украину не будет
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский заявил, что хотел бы использовать авиацию Запада, а не войска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввода западных войск в страну не будет. Однако он бы хотел использовать авиацию Германии, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, направленные в сторону Киева.

«Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины.

Украинский президент добавил, что авиация этих стран могла бы сбивать ракеты, которые будут направлены на территорию Киева. Он подчеркнул, что будет стоя аплодировать такому решению и благодарить за это.

Ранее французский глава заявил, что страна может ввести войска на Украину при условии, что ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что обсуждения по введению войск не касаются участия солдат в боевых действиях. Сам Зеленский в интервью бразильским журналистам добавил, что не слышал от президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввода западных войск в страну не будет. Однако он бы хотел использовать авиацию Германии, Франции и других стран, чтобы сбивать ракеты, направленные в сторону Киева. «Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам. Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины. Украинский президент добавил, что авиация этих стран могла бы сбивать ракеты, которые будут направлены на территорию Киева. Он подчеркнул, что будет стоя аплодировать такому решению и благодарить за это. Ранее французский глава заявил, что страна может ввести войска на Украину при условии, что ВС РФ продолжат линию фронта в сторону Одессы или Киева. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что обсуждения по введению войск не касаются участия солдат в боевых действиях. Сам Зеленский в интервью бразильским журналистам добавил, что не слышал от президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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