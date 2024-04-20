Челябинцы в Тюменской области помогают с укреплением насыпной дамбы. Фото

20 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области помогают укреплять насыпную дамбу в Тюменской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. «Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России прибыла в деревню Большой Остров Ишимского района Тюменской области. В настоящий момент челябинцы оказывают помощь в укреплении насыпной дамбы», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Ишимском районе Тюменской области в садовом товариществе «Смородинка» вода 20 апреля затопила дачные дома. Уровень уже поднялся до крыш, сообщает корреспондент URA.RU c места событий. Вся оперативная и актуальная информация о паводковом сезоне в Тюменской области в 2024 собрана в сюжете URA.RU.