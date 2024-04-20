Челябинцы в Тюменской области помогают с укреплением насыпной дамбы. Фото

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Казанское, 18 апреля. Казанское , половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, строительство, разлив
В Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области помогают укреплять насыпную дамбу в Тюменской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России прибыла в деревню Большой Остров Ишимского района Тюменской области. В настоящий момент челябинцы оказывают помощь в укреплении насыпной дамбы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Ишимском районе Тюменской области в садовом товариществе «Смородинка» вода 20 апреля затопила дачные дома. Уровень уже поднялся до крыш, сообщает корреспондент URA.RU c места событий. Вся оперативная и актуальная информация о паводковом сезоне в Тюменской области в 2024 собрана в сюжете URA.RU.

Челябинцы укрепляют дамбу в Ишимском районе
Челябинцы укрепляют дамбу в Ишимском районе
Дамба должна быть готова к пику паводка, который ожидается 20—21 апреля
Дамба должна быть готова к пику паводка, который ожидается 20—21 апреля

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Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области помогают укреплять насыпную дамбу в Тюменской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. «Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России прибыла в деревню Большой Остров Ишимского района Тюменской области. В настоящий момент челябинцы оказывают помощь в укреплении насыпной дамбы», — сообщается в telegram-канале ведомства. В Ишимском районе Тюменской области в садовом товариществе «Смородинка» вода 20 апреля затопила дачные дома. Уровень уже поднялся до крыш, сообщает корреспондент URA.RU c места событий. Вся оперативная и актуальная информация о паводковом сезоне в Тюменской области в 2024 собрана в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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