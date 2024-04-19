Происшествия В тюменских СНТ вода дошла до крыш домов. Видео 20 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 + По улицам СНТ можно передвигаться только на лодке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишимском районе Тюменской области, в СНТ «Смородинка», вода затопила дачные дома. Ее уровень дошел до крыш. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В поселке Плодопитомник в СНТ „Смородинка“ можно перемещаться только на лодке. Вода местами дошла до крыш дачных домов», — сообщил корреспондент URA.RU. Похожая обстановка в СНТ «Пришминский» и «Надежда». В селе Пахомова Ишимского района вода подошла вплотную к домам. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой. Местные жители сообщают, что подобного уровня воды не видели с 2017 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ишимском районе Тюменской области, в СНТ «Смородинка», вода затопила дачные дома. Ее уровень дошел до крыш. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В поселке Плодопитомник в СНТ „Смородинка“ можно перемещаться только на лодке. Вода местами дошла до крыш дачных домов», — сообщил корреспондент URA.RU. Похожая обстановка в СНТ «Пришминский» и «Надежда». В селе Пахомова Ишимского района вода подошла вплотную к домам. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой. Местные жители сообщают, что подобного уровня воды не видели с 2017 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям