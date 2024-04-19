19 апреля 2024

В тюменских СНТ вода дошла до крыш домов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звериноголовское. Курган, крыша, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, дом
По улицам СНТ можно передвигаться только на лодке Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишимском районе Тюменской области, в СНТ «Смородинка», вода затопила дачные дома. Ее уровень дошел до крыш. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В поселке Плодопитомник в СНТ „Смородинка“ можно перемещаться только на лодке. Вода местами дошла до крыш дачных домов», — сообщил корреспондент URA.RU. Похожая обстановка в СНТ «Пришминский» и «Надежда».

В селе Пахомова Ишимского района вода подошла вплотную к домам. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой. Местные жители сообщают, что подобного уровня воды не видели с 2017 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишимском районе Тюменской области, в СНТ «Смородинка», вода затопила дачные дома. Ее уровень дошел до крыш. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В поселке Плодопитомник в СНТ „Смородинка“ можно перемещаться только на лодке. Вода местами дошла до крыш дачных домов», — сообщил корреспондент URA.RU. Похожая обстановка в СНТ «Пришминский» и «Надежда». В селе Пахомова Ишимского района вода подошла вплотную к домам. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой. Местные жители сообщают, что подобного уровня воды не видели с 2017 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...