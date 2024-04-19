По улицам СНТ можно передвигаться только на лодке
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Ишимском районе Тюменской области, в СНТ «Смородинка», вода затопила дачные дома. Ее уровень дошел до крыш. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В поселке Плодопитомник в СНТ „Смородинка“ можно перемещаться только на лодке. Вода местами дошла до крыш дачных домов», — сообщил корреспондент URA.RU. Похожая обстановка в СНТ «Пришминский» и «Надежда».
В селе Пахомова Ишимского района вода подошла вплотную к домам. Хозпостройки, расположенные недалеко от частных домов, почти полностью скрылись под водой. Местные жители сообщают, что подобного уровня воды не видели с 2017 года.
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