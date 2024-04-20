Политика Новый главком ВМФ России Моисеев прибыл с миссией в Китай 20 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + Моисеев встретится с командованием ВМС Китая и других стран Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе Минобороны. В рамках визита адмирал Моисеев выступит на симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Также он проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями ВМС других стран. Визит российской делегации продлится до 25 апреля. О назначении Моисеева новым главкомом ВМФ РФ стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. До этого он командовал Северным флотом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе Минобороны. В рамках визита адмирал Моисеев выступит на симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Также он проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями ВМС других стран. Визит российской делегации продлится до 25 апреля. О назначении Моисеева новым главкомом ВМФ РФ стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. До этого он командовал Северным флотом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям