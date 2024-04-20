Новый главком ВМФ России Моисеев прибыл с миссией в Китай

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Адмирал Александр Моисеев. stock, моисеев александр, stock
Моисеев встретится с командованием ВМС Китая и других стран Фото:

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе Минобороны. В рамках визита адмирал Моисеев выступит на симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана.

Также он проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями ВМС других стран. Визит российской делегации продлится до 25 апреля.

О назначении Моисеева новым главкомом ВМФ РФ стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. До этого он командовал Северным флотом.

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в 19-м симпозиуме военно-морских сил стран западной части Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе Минобороны. В рамках визита адмирал Моисеев выступит на симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Также он проведет ряд двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями ВМС других стран. Визит российской делегации продлится до 25 апреля. О назначении Моисеева новым главкомом ВМФ РФ стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. До этого он командовал Северным флотом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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