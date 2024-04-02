Назначены новые командующие ВМФ, Черноморским и Северным флотом

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Вице-адмирал Сергей Пинчук стал командующим Черноморским флотом Фото:

Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, проходящим ранее врио. А командующим вместо него Северным флотом стал Костантин Кабанцов.

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Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, проходящим ранее врио. А командующим вместо него Северным флотом стал Костантин Кабанцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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