Назначены новые командующие ВМФ, Черноморским и Северным флотом

02 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Вице-адмирал Сергей Пинчук стал командующим Черноморским флотом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, проходящим ранее врио. А командующим вместо него Северным флотом стал Костантин Кабанцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу на селекторном совещании. Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, проходящим ранее врио. А командующим вместо него Северным флотом стал Костантин Кабанцов.