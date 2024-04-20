Вода в Тоболе в Кургане снизилась второй раз за день

Вода снизилась на сантиметр за два часа
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в Кургане снизился на сантиметр. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До этого река снизилась на четыре сантиметра.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 20:00: 1010 сантиметров», — сообщается на карте. В 18:00 Тобол снизился с 1015 до 1011 сантиметров.
Сообщалось, что в Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что причиной этому является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!