Вода в Тоболе в Кургане снизилась второй раз за день

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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Вода снизилась на сантиметр за два часа Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в Кургане снизился на сантиметр. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До этого река снизилась на четыре сантиметра.

«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 20:00: 1010 сантиметров», — сообщается на карте. В 18:00 Тобол снизился с 1015 до 1011 сантиметров.

Сообщалось, что в Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что причиной этому является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в Кургане снизился на сантиметр. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». До этого река снизилась на четыре сантиметра. «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 20:00: 1010 сантиметров», — сообщается на карте. В 18:00 Тобол снизился с 1015 до 1011 сантиметров. Сообщалось, что в Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что причиной этому является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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