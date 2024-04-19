19 апреля 2024

Власти Челябинска объяснили, почему не хотят отключать отопление в квартирах

Администрация Челябинска: отопление в квартирах этой весной еще понадобится
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Система теплоснабжения Челябинска переведена на минимальные параметры работы Фото:

В Челябинске, по прогнозу синоптиков, с 22 апреля ожидается значительное похолодание. Отопление в квартирах еще понадобится. Так в администрации Челябинска пояснили, почему не отключают тепло в квартирах.

«По прогнозу синоптиков, в Челябинске на следующей неделе ожидается значительное похолодание… Отопление в дома подается, и оно еще точно понадобится», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

Система теплоснабжения Челябинска переведена на минимальные параметры работы из-за резкого потепления в конце апреля до +29 градусов. Температура сетевого теплоносителя не превышает 75 градусов, чтобы обеспечить нагрев горячей воды в квартирах до нормативных 60 градусов.

Чтобы снизить температуру воздуха в квартирах, управляющие компании могут провести наладочные работы на внутридомовых системах отопления. Либо, при наличии специальных устройств на радиаторах, отопление в своих квартирах можно убавить самим. Администрация Челябинска направила обращения во все управляющие компании с просьбой регулировать подачу тепла.

В Челябинской области установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха днем 20 апреля прогревалась до +28 градусов. 22 апреля, в понедельник, дневная температура уже составит +19 градусов. Из-за жары некоторые челябинцы в апреле открыли купальный сезон.

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В Челябинске, по прогнозу синоптиков, с 22 апреля ожидается значительное похолодание. Отопление в квартирах еще понадобится. Так в администрации Челябинска пояснили, почему не отключают тепло в квартирах. «По прогнозу синоптиков, в Челябинске на следующей неделе ожидается значительное похолодание… Отопление в дома подается, и оно еще точно понадобится», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Система теплоснабжения Челябинска переведена на минимальные параметры работы из-за резкого потепления в конце апреля до +29 градусов. Температура сетевого теплоносителя не превышает 75 градусов, чтобы обеспечить нагрев горячей воды в квартирах до нормативных 60 градусов. Чтобы снизить температуру воздуха в квартирах, управляющие компании могут провести наладочные работы на внутридомовых системах отопления. Либо, при наличии специальных устройств на радиаторах, отопление в своих квартирах можно убавить самим. Администрация Челябинска направила обращения во все управляющие компании с просьбой регулировать подачу тепла. В Челябинской области установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха днем 20 апреля прогревалась до +28 градусов. 22 апреля, в понедельник, дневная температура уже составит +19 градусов. Из-за жары некоторые челябинцы в апреле открыли купальный сезон.
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Ссылки по теме
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