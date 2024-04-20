После продолжительного роста уровень воды в Тоболе в Кургане упал

К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».
«В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см.
Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент.