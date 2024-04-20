После продолжительного роста уровень воды в Тоболе в Кургане упал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, тобол, река тобол, наводнение, река кама, река тобол весной
Вода затопила сотни домов и дач на правом берегу Тобола Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».

«В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см.

Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...