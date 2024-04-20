После продолжительного роста уровень воды в Тоболе в Кургане упал

20 апреля 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Вода затопила сотни домов и дач на правом берегу Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 22:00 уровень воды в Тоболе у курганского гидропоста составляет 1009 сантиметров. За два часа вода опустилась на сантиметр. Тенденция к снижению после длительного периода роста обнаружилась вечером 20 апреля. Такие данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане на 22:00 20 апреля уровень реки — 1009 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по уровню Тобола в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. Курганская область сейчас переживает рекордный паводок. Под воду уходят дороги и мосты, городские микрорайоны и целые населенные пункты. Корреспонденты URA.RU собрали информацию о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены на текущий момент.