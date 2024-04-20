Уровень Тобола продолжил снижаться к отметке в 10 метров

21 апреля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

В зону подтопления уже попали более 5300 домов и участков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился до 1008 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные регионального информационного сайта. «В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 1008 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Река убыла на один сантиметр за два часа. Тобол в районе областного центра показал тенденцию к снижению уровня воды днем 20 апреля. Рост замедлился, а затем пошел на спад. Со свежей информации по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился до 1008 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные регионального информационного сайта. «В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 1008 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Река убыла на один сантиметр за два часа. Тобол в районе областного центра показал тенденцию к снижению уровня воды днем 20 апреля. Рост замедлился, а затем пошел на спад. Со свежей информации по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.