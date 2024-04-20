20 апреля 2024

Уровень Тобола продолжил снижаться к отметке в 10 метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зону подтопления уже попали более 5300 домов и участков
В зону подтопления уже попали более 5300 домов и участков Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился до 1008 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные регионального информационного сайта.

«В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 1008 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Река убыла на один сантиметр за два часа.

Тобол в районе областного центра показал тенденцию к снижению уровня воды днем 20 апреля. Рост замедлился, а затем пошел на спад. Со свежей информации по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень Тобола у курганского гидропоста опустился до 1008 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные регионального информационного сайта. «В Кургане на 00:00 уровень Тобола составляет 1008 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Река убыла на один сантиметр за два часа. Тобол в районе областного центра показал тенденцию к снижению уровня воды днем 20 апреля. Рост замедлился, а затем пошел на спад. Со свежей информации по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...