20 апреля 2024

Медведев пожелал США распада из-за гражданской войны в ответ на помощь Киеву

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев заявил, что США проголосовали за максимальное увеличение числа жертв конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия победит несмотря на выделение Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны.

«С учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Гражданская война в Штатах должна привести «наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — США», — написал Медведев в telegram-канале.

Он выразил надежду, что война в США будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись из всех видов ракет и оружия. Медведев также заявил, что решение палаты представителей США за выделение помощи Украине — это решение за продолжение гражданской войны разделенного народа и максимальное увеличение числа жертв этого конфликта.

Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Президент США Джо Байден призвал сенат «скорее отправить этот пакет законопроектов на стол». Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за принятие проекта о поддержке Украины.

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Россия победит несмотря на выделение Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны. «С учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Гражданская война в Штатах должна привести «наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — США», — написал Медведев в telegram-канале. Он выразил надежду, что война в США будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись из всех видов ракет и оружия. Медведев также заявил, что решение палаты представителей США за выделение помощи Украине — это решение за продолжение гражданской войны разделенного народа и максимальное увеличение числа жертв этого конфликта. Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Президент США Джо Байден призвал сенат «скорее отправить этот пакет законопроектов на стол». Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за принятие проекта о поддержке Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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