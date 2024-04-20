Медведев пожелал США распада из-за гражданской войны в ответ на помощь Киеву

21 апреля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что США проголосовали за максимальное увеличение числа жертв конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия победит несмотря на выделение Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны. «С учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Гражданская война в Штатах должна привести «наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — США», — написал Медведев в telegram-канале. Он выразил надежду, что война в США будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись из всех видов ракет и оружия. Медведев также заявил, что решение палаты представителей США за выделение помощи Украине — это решение за продолжение гражданской войны разделенного народа и максимальное увеличение числа жертв этого конфликта. Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Президент США Джо Байден призвал сенат «скорее отправить этот пакет законопроектов на стол». Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за принятие проекта о поддержке Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия победит несмотря на выделение Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны. «С учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Гражданская война в Штатах должна привести «наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века — США», — написал Медведев в telegram-канале. Он выразил надежду, что война в США будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись из всех видов ракет и оружия. Медведев также заявил, что решение палаты представителей США за выделение помощи Украине — это решение за продолжение гражданской войны разделенного народа и максимальное увеличение числа жертв этого конфликта. Палата представителей США впервые в 2024 году проголосовала за выделение денег Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Президент США Джо Байден призвал сенат «скорее отправить этот пакет законопроектов на стол». Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за принятие проекта о поддержке Украины.