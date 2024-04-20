Шоссе Тюнина в Кургане затопило приблизительно на 20 процентов. Такое предположение сделали авторы telegram-канала «Курганистан», проанализировав данные со спутника.
«На сегодняшнем снимке (сделан 20 апреля — прим. URA.RU) со спутника видно, что в большинстве проезжая часть шоссе Тюнина не залита водой. Под водой оказалась примерно пятая часть дороги. При этом территория вдоль шоссе затоплена с обеих сторон на протяжении всего участка трассы», — написано в мессенджере.
Проезд по дороге является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на поверхность дорожного полотна у строительного рынка в ночь на 16 апреля. К утру шоссе затопило. Вся важная информация по теме паводка специально для вас собрана в нашей онлай-трансляции.
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Шоссе Тюнина в Кургане затопило приблизительно на 20 процентов. Такое предположение сделали авторы telegram-канала «Курганистан», проанализировав данные со спутника. «На сегодняшнем снимке (сделан 20 апреля — прим. URA.RU) со спутника видно, что в большинстве проезжая часть шоссе Тюнина не залита водой. Под водой оказалась примерно пятая часть дороги. При этом территория вдоль шоссе затоплена с обеих сторон на протяжении всего участка трассы», — написано в мессенджере. Проезд по дороге является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на поверхность дорожного полотна у строительного рынка в ночь на 16 апреля. К утру шоссе затопило. Вся важная информация по теме паводка специально для вас собрана в нашей онлай-трансляции.