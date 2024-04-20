20 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане демонстрирует снижение 10 часов подряд

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После длительного периода роста наметилась тенденция к снижению уровня реки
После длительного периода роста наметилась тенденция к снижению уровня реки Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территории Кургана уровень Тобола к четырем утра составил 1006 сантиметров. Снижение воды наблюдается на протяжении последних 10 часов. Такие данные размещены на геоинформационном ресурсе региона.

«В Кургане 21 апреля уровень реки на 04:00 — 1006 см. За два часа Тобол понизился на один см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

Регион столкнулся с рекордным паводком. Редакция URA.RU подготовила подробный материал о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены к вечеру 20 апреля. С другой информацией о наводнении — знакомьтесь в нашей онлайн-трансляции.

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На территории Кургана уровень Тобола к четырем утра составил 1006 сантиметров. Снижение воды наблюдается на протяжении последних 10 часов. Такие данные размещены на геоинформационном ресурсе региона. «В Кургане 21 апреля уровень реки на 04:00 — 1006 см. За два часа Тобол понизился на один см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Регион столкнулся с рекордным паводком. Редакция URA.RU подготовила подробный материал о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены к вечеру 20 апреля. С другой информацией о наводнении — знакомьтесь в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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