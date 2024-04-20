Уровень Тобола в Кургане демонстрирует снижение 10 часов подряд

После длительного периода роста наметилась тенденция к снижению уровня реки
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На территории Кургана уровень Тобола к четырем утра составил 1006 сантиметров. Снижение воды наблюдается на протяжении последних 10 часов. Такие данные размещены на геоинформационном ресурсе региона.
«В Кургане 21 апреля уровень реки на 04:00 — 1006 см. За два часа Тобол понизился на один см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
Регион столкнулся с рекордным паводком. Редакция URA.RU подготовила подробный материал о том, какие жилые дома и участки оказались затоплены к вечеру 20 апреля. С другой информацией о наводнении — знакомьтесь в нашей онлайн-трансляции.
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