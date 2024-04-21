Forbes: летнее наступление ВС РФ обернется для Киева катастрофой

21 апреля 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ готовятся к летнему наступлению, пишет Forbes Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Летнее наступление Вооруженных сил РФ может оказаться катастрофой для Украины, если Киев не изменит свою стратегию борьбы. Российские войска готовят почву для новой атаки, которая может достигнуть полной силы к началу лета. Об этом пишет журнал Forbes. «Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия обладает численным преимуществом, обширным арсеналом вооружений и огневой мощью над ВСУ. Кроме того, российская оборонно-промышленная база разрабатывает новые виды боеприпасов и технику, заключили в материале. Летнее российское наступление может разрушить украинскую линию фронта. Военные ВСУ деморализованы постоянными бомбардировками и большими потерями, а призывники активно уклоняются от службы, покидая страну, что не помогает Украине. В свою очередь, освобождение силами ВС РФ Водяного в Донецкой народной республике создаст плацдарм для наступления этим летом, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летнее наступление Вооруженных сил РФ может оказаться катастрофой для Украины, если Киев не изменит свою стратегию борьбы. Российские войска готовят почву для новой атаки, которая может достигнуть полной силы к началу лета. Об этом пишет журнал Forbes. «Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — говорится в материале журнала. Там добавили, что российская армия обладает численным преимуществом, обширным арсеналом вооружений и огневой мощью над ВСУ. Кроме того, российская оборонно-промышленная база разрабатывает новые виды боеприпасов и технику, заключили в материале. Летнее российское наступление может разрушить украинскую линию фронта. Военные ВСУ деморализованы постоянными бомбардировками и большими потерями, а призывники активно уклоняются от службы, покидая страну, что не помогает Украине. В свою очередь, освобождение силами ВС РФ Водяного в Донецкой народной республике создаст плацдарм для наступления этим летом, передает «Национальная служба новостей».