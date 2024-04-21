Летнее наступление Вооруженных сил РФ может оказаться катастрофой для Украины, если Киев не изменит свою стратегию борьбы. Российские войска готовят почву для новой атаки, которая может достигнуть полной силы к началу лета. Об этом пишет журнал Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», —
Там добавили, что российская армия обладает численным преимуществом, обширным арсеналом вооружений и огневой мощью над ВСУ. Кроме того, российская оборонно-промышленная база разрабатывает новые виды боеприпасов и технику, заключили в материале.
Летнее российское наступление может разрушить украинскую линию фронта. Военные ВСУ деморализованы постоянными бомбардировками и большими потерями, а призывники активно уклоняются от службы, покидая страну, что не помогает Украине. В свою очередь, освобождение силами ВС РФ Водяного в Донецкой народной республике создаст плацдарм для наступления этим летом, передает «Национальная служба новостей».
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