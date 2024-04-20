На трассе в Тюменской области ограничили движение из-за паводков

21 апреля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

На участке трассы Ишим — Маслянский установлены временные дорожные знаки Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Ишим — Маслянский (Тюменская область) с 8 по 46-й км ограничили движение из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Внимание! С 8 по 46-й км трассы Ишим — Маслянский ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что на этом участке установлены временные дорожные знаки. Уровень воды в реке Ишим почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров. В связи с этим более 600 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Ишим — Маслянский (Тюменская область) с 8 по 46-й км ограничили движение из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Внимание! С 8 по 46-й км трассы Ишим — Маслянский ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что на этом участке установлены временные дорожные знаки. Уровень воды в реке Ишим почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров. В связи с этим более 600 человек эвакуированы в пункты временного размещения.