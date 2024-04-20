20 апреля 2024

На трассе в Тюменской области ограничили движение из-за паводков

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, дорожные знаки, снегоуборочная техника, дорожная техника
На участке трассы Ишим — Маслянский установлены временные дорожные знаки Фото:

На трассе Ишим — Маслянский (Тюменская область) с 8 по 46-й км ограничили движение из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Внимание! С 8 по 46-й км трассы Ишим — Маслянский ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что на этом участке установлены временные дорожные знаки.

Уровень воды в реке Ишим почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров. В связи с этим более 600 человек эвакуированы в пункты временного размещения.

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На трассе Ишим — Маслянский (Тюменская область) с 8 по 46-й км ограничили движение из-за проведения противопаводковых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Внимание! С 8 по 46-й км трассы Ишим — Маслянский ограничено движение транспорта в связи с вскрытием дорожного полотна для проведения противопаводковых мероприятий», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Уточняется, что на этом участке установлены временные дорожные знаки. Уровень воды в реке Ишим почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров. В связи с этим более 600 человек эвакуированы в пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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