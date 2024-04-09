Российские военные уничтожили американскую бронемашину Bradley и живую силу ВСУ на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Разведчики 150-й мотострелковой дивизии вскрыли в лесополосе га Артемовском направлении замаскированные позиции ВСУ и БМП Bradley. В результате огневой атаки экипажа БМП-3 подразделения ВСУ потеряли американскую бронемашину и до 10 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении. Для уничтожения противника военным ВС РФ потребовалось несколько точных ударов по целям.
Ранее URA.RU писало, что БМП-3 «Курганмашзавода» уничтожила на фронте две натовские бронемашины Bradley. Об этом сообщал командир бронегруппы Вект, экипаж которого работает на Купянском направлении. Также сообщалось, что американские бронемашины значительно уступают по боевой мощности и маневренности курганским БМП-3.
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Российские военные уничтожили американскую бронемашину Bradley и живую силу ВСУ на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Разведчики 150-й мотострелковой дивизии вскрыли в лесополосе га Артемовском направлении замаскированные позиции ВСУ и БМП Bradley. В результате огневой атаки экипажа БМП-3 подразделения ВСУ потеряли американскую бронемашину и до 10 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении. Для уничтожения противника военным ВС РФ потребовалось несколько точных ударов по целям. Ранее URA.RU писало, что БМП-3 «Курганмашзавода» уничтожила на фронте две натовские бронемашины Bradley. Об этом сообщал командир бронегруппы Вект, экипаж которого работает на Купянском направлении. Также сообщалось, что американские бронемашины значительно уступают по боевой мощности и маневренности курганским БМП-3.