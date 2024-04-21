На курганских трассах из-за паводка в часы пик вводят ограничения для грузовиков

На курганских трассах фурам ограничен проезд в часы пик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

ФКУ УПРДОР «Южный Урал» ежедневно вводит временные ограничения для тяжеловесных грузовых автомобилей на двух отрезках федеральных трасс в Курганской области. Движение ограничивают из-за паводка, они распространяются на проезд фур и тяжелых грузовиков по трассам в загруженные часы. Информация размещена на сайте дорожного ведомства.

«С 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области», — говорится в предупреждениях. Запреты для фур с 17 апреля вводят на 18-километровом отрезке участка автодороги «Иртыш» в черте города Кургана, а также на 86 километрах трассы на Тюмень.

В ведомстве URA.RU пояснили, что решение было принято коллегиально с местными властями. Чтобы граждане из южных районов Кургана и области могли попасть в Курган и другие районы по объездным дорогам, и были введены временные ограничения. «Время для ограничений предложили сотрудники администрации, чтобы соцслужбы, спецтранспорт и простые граждане имели возможность проехать по менее загруженной автодороге», — рассказали собеседники агентства. Меры будут применять до тех пор, пока вода не уйдет с шоссе Тюнина, соединяющего Курган и южные округа области.

В настоящее время водители говорят о пробках на участке трассы «Иртыш» до тюменского кольца, а также припаркованных у обочин фурах и грузовиках. В дорожном ведомстве отмечают, что критичной ситуации на федеральных автодорогах нет — они продолжают функционировать. Проехать регион, находящийся в режиме ЧС, водители могут в свободное от ограничений время, или выбрать путь по дорогам соседних областей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы встали в пробках на федеральной трассе «Иртыш». Это произошло после того, как было из-за подтопления перекрыто городское шоссе Тюнина. Водителям пришлось направиться в объезд.

Участок трассы «Иртыш» у Кургана, где действуют ограничения для фур из-за паводка скрин: Яндекс Карты

Участок трассы Курган — Тюмень, где действуют временные ограничения для фур и грузовиков скрин: Яндекс Карты