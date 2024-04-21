Под Уфой обнаружили дом взорвавшего машину Прозорова

21 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Владимир Головченко жил в старом одноэтажном доме (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Иглино под Уфой обнаружен дом, где жил украинский агент Владимир Головченко, который взорвал машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве. Двери дома сейчас находятся под замком. «Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что старый одноэтажный дом расположен в переулке Высоцкого, рядом с десятком других домов, большинство из которых заброшены. Дорога к дому грунтовая, улица неухоженная, и местность в целом слабонаселена. Сейчас на двери дома Головченко висит замок, и по состоянию участка, поросшего кустарниками, видно, что там давно никто не живет. Крыша дома обветшала, окна задраены, а калитка закручена проволокой. Женщина по имени Раиса рассказала, что дом Головченко многие годы сдавался в аренду. Украинский агент жил там с мамой. Сначала в доме проживала молодая пара, затем там проживала женщина, а затем сын Головченко. Соседи утверждают, что семья Головченко жила тихо и необщительно. Раиса добавила, что они не общались непосредственно с ними, просто кивали друг другу головой, заключили в агентстве. В Москве, на Коровинском шоссе, 12 апреля произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. Владелец автомобиля — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров — получил легкие травмы в результате взрыва. Несколько дней спустя ФСБ заявила о задержании украинского агента, который устроил взрыв. Установлено, что Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, совершил взрыв по прямому указанию главы спецслужбы Василия Малюка. В настоящее время Головченко находится под стражей, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Иглино под Уфой обнаружен дом, где жил украинский агент Владимир Головченко, который взорвал машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве. Двери дома сейчас находятся под замком. «Головченко, взорвавший в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой», — сообщает агентство РИА Новости. Там добавили, что старый одноэтажный дом расположен в переулке Высоцкого, рядом с десятком других домов, большинство из которых заброшены. Дорога к дому грунтовая, улица неухоженная, и местность в целом слабонаселена. Сейчас на двери дома Головченко висит замок, и по состоянию участка, поросшего кустарниками, видно, что там давно никто не живет. Крыша дома обветшала, окна задраены, а калитка закручена проволокой. Женщина по имени Раиса рассказала, что дом Головченко многие годы сдавался в аренду. Украинский агент жил там с мамой. Сначала в доме проживала молодая пара, затем там проживала женщина, а затем сын Головченко. Соседи утверждают, что семья Головченко жила тихо и необщительно. Раиса добавила, что они не общались непосредственно с ними, просто кивали друг другу головой, заключили в агентстве. В Москве, на Коровинском шоссе, 12 апреля произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. Владелец автомобиля — бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров — получил легкие травмы в результате взрыва. Несколько дней спустя ФСБ заявила о задержании украинского агента, который устроил взрыв. Установлено, что Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, совершил взрыв по прямому указанию главы спецслужбы Василия Малюка. В настоящее время Головченко находится под стражей, передает РАПСИ.