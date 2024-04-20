20 апреля 2024

В реке Ишим вновь вырос уровень воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
За шесть часа вода прибыла на девять сантиметра Фото:
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В Ишиме (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».

«Ишим, река Ишим. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1060 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров.

В Ильинке река наоборот убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856.

На 08:00 уровень в реке Ишим был 1051 сантиметров. За сутки он вырос на 1,4 метра. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в этом городе ожидают уже этой ночью. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона.

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В Ишиме (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Ишим, река Ишим. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1060 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров. В Ильинке река наоборот убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856. На 08:00 уровень в реке Ишим был 1051 сантиметров. За сутки он вырос на 1,4 метра. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в этом городе ожидают уже этой ночью. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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