В реке Ишим вновь вырос уровень воды

В Ишиме (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС».
«Ишим, река Ишим. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1060 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров.
В Ильинке река наоборот убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856.
На 08:00 уровень в реке Ишим был 1051 сантиметров. За сутки он вырос на 1,4 метра. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в этом городе ожидают уже этой ночью. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона.
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В Ишиме (Тюменская область) уровень воды в реке Ишим вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Ишим, река Ишим. По данным гидропоста на 14:00 21 апреля уровень воды составил 1060 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров. В Ильинке река наоборот убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856. На 08:00 уровень в реке Ишим был 1051 сантиметров. За сутки он вырос на 1,4 метра. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в этом городе ожидают уже этой ночью. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об уровне воды в реках региона.