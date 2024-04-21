Губернатор Шумков показал штаб, из которого следят за паводком в Курганской области. Фото

Курганские власти следят за паводком из спецштаба

21 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

За караулом у дамбы следят из штаба (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти организовали специальный штаб для оперативных решений по ситуации с паводком на территории Курганской области. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Это наш штаб. Здесь ведется анализ данных аэросъемки с квадрокоптера, как онлайн, так и в записи. Кроме того, сюда же приходит сигнал со стационарных видеокамер, наблюдающих за мостами и наиболее напряженными участками дамбы. Здесь же анализируем данные космосъемки, получаемые от коллег», — написал глава региона. Также он рассказал, что в штаб находится на онлайн-связи с муниципальными едиными дежурно-диспетчерскими службами территорий, которые подтапливаются, а также с техническими группами, которые круглосуточно караулят и наблюдают за дамбой. Штаб, по словам Шумкова, выполняет задачу по оперативному принятию решений на основе анализа информации, которая поступает. Кроме того, как отметил Шумков, штаб контролирует исполнение принятых решений. «Потому и штаб работает круглосуточно. Дежурство поочередно несут сотрудники Правительства совместно с коллегами из МЧС и МВД. Здесь же работают, отсюда выезжают на дамбу и в подтапливаемые муниципалитеты региона», — написал глава области. После дежурства работники штаба спят в кабинетах, добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана опустился ниже 10 метров. Он составил всего 999 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. В штаб поступают данные с ЕДДС муниципалитетов в режиме онлайн telegram-канал «силаVправде» Данные, полученные от съемки с квадрокоптера, власти анализируют в штабе telegram-канал «силаVправде» Снимки из космоса тоже поступают в штаб telegram-канал «силаVправде» Дежурные из штаба спят в рабочих кабинетах telegram-канал «силаVправде» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти организовали специальный штаб для оперативных решений по ситуации с паводком на территории Курганской области. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Это наш штаб. Здесь ведется анализ данных аэросъемки с квадрокоптера, как онлайн, так и в записи. Кроме того, сюда же приходит сигнал со стационарных видеокамер, наблюдающих за мостами и наиболее напряженными участками дамбы. Здесь же анализируем данные космосъемки, получаемые от коллег», — написал глава региона. Также он рассказал, что в штаб находится на онлайн-связи с муниципальными едиными дежурно-диспетчерскими службами территорий, которые подтапливаются, а также с техническими группами, которые круглосуточно караулят и наблюдают за дамбой. Штаб, по словам Шумкова, выполняет задачу по оперативному принятию решений на основе анализа информации, которая поступает. Кроме того, как отметил Шумков, штаб контролирует исполнение принятых решений. «Потому и штаб работает круглосуточно. Дежурство поочередно несут сотрудники Правительства совместно с коллегами из МЧС и МВД. Здесь же работают, отсюда выезжают на дамбу и в подтапливаемые муниципалитеты региона», — написал глава области. После дежурства работники штаба спят в кабинетах, добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана опустился ниже 10 метров. Он составил всего 999 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.