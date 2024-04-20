В Белозерский округ, который начало топить, приехали вездеходы. Фото

21 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Белозерский округ Курганской области, в который пришла «голова» паводка реки Тобол, направлена спецтехника для помощи в ликвидации ЧС. О прибытии вездеходов сообщила администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Для помощи в борьбе с паводком в Белозерский округ прибыла техника повышенной проходимости. Земляки, вода заходит в наши населенные пункты. <…> Вода прибывает быстро. Незамедлительно эвакуируйтесь. Сейчас важно сохранить вашу жизнь и здоровье», — указано в группе администрации. По данным мэрии округа, в зоне подтопления и затопления, по прогнозу МЧС, находятся следующие населенные пункты: Нижнетобольное, Белозерское, Корюкина, Русаково, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Большой Заполой, Иковское, Редькино, Рычково, Лихачи, Бузан, Говорухино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское. Ранее URA.RU писало, что десятки тысяч курганцев находятся под угрозой эвакуации. В том числе в зоне риска находились и жители Белозерского округа, в котором вода уже начала заходить в населенные пункты. Специалисты регионального ЦГМС ожидают пик половодья 24 апреля. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства.