Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум

21 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В реке Ишим уровень воды вырос на 10 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды 21 апреля в реке Ишим в одноименном городе (Тюменская область) вырос на десять сантиметров. Он составляет 1061 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 18:00 21 апреля уровень воды составил 1061 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. С 08:00 до 18:00 вода прибыла на десять сантиметров. В районе Ильинке уровень реки понизился за это время на шесть сантиметров. Сейчас она составляет 854. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, прирост замедлился. Однако он отметил, что «эти цифры никого не должны успокаивать». Сейчас важно не терять бдительность, уточнил губернатор региона. По данным гидропоста, на 14:00 уровень воды на реке Ишим составил 1060 сантиметров. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров. В Ильинке река убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856. Губернатор Моор сообщил, что пик паводка в Ишиме ожидают уже этой ночью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды 21 апреля в реке Ишим в одноименном городе (Тюменская область) вырос на десять сантиметров. Он составляет 1061 сантиметров. Об этом URA.RU сообщили в тюменском ЦГМС — филиале «Обь-Иртышского УГМС». «Ишим, река Ишим. По данным гидропоста, на 18:00 21 апреля уровень воды составил 1061 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре. С 08:00 до 18:00 вода прибыла на десять сантиметров. В районе Ильинке уровень реки понизился за это время на шесть сантиметров. Сейчас она составляет 854. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, прирост замедлился. Однако он отметил, что «эти цифры никого не должны успокаивать». Сейчас важно не терять бдительность, уточнил губернатор региона. По данным гидропоста, на 14:00 уровень воды на реке Ишим составил 1060 сантиметров. За шесть часов вода прибыла на девять сантиметров. В Ильинке река убыла на четыре сантиметра. Сейчас она составляет 856. Губернатор Моор сообщил, что пик паводка в Ишиме ожидают уже этой ночью.