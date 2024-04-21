21 апреля 2024

В Тюменской области может залить трассу на Омск

© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , половодье, паводок, наводнение, дорога, разлив, затопленная дорога
Трасса Тюмень — Омск может не выдержать напора воды Фото:
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При прорыве дамб, которые защищают Ишим от паводка, трасса Тюмень — Омск может не выдержать такого большого количества воды. Об этом сообщил источник URA.RU, который знаком с ситуацией на реках.

«В Абатском районе русло Ишима пересекает федеральную трассу. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространства, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу очень сильно поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал источник.

По данным гидропоста, на 18:00 уровень воды на реке Ишим составил 1061 сантиметр. За день вода поднялась на десять сантиметров. Губернатор Моор сообщил, что пик паводка в Ишиме ожидают уже этой ночью.

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При прорыве дамб, которые защищают Ишим от паводка, трасса Тюмень — Омск может не выдержать такого большого количества воды. Об этом сообщил источник URA.RU, который знаком с ситуацией на реках. «В Абатском районе русло Ишима пересекает федеральную трассу. На ней есть мост, который обеспечивает пропуск только основного русла, а не поймы. И там река будет стараться уйти под мостовое пространства, что она сделать, конечно, не сможет. Поэтому эту федеральную дорогу очень сильно поднимают и укрепляют. И выдержит ли она это — большой вопрос», — рассказал источник. По данным гидропоста, на 18:00 уровень воды на реке Ишим составил 1061 сантиметр. За день вода поднялась на десять сантиметров. Губернатор Моор сообщил, что пик паводка в Ишиме ожидают уже этой ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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